Zware gevechten aan grens Myanmar en Thailand, legerpost bestormd en platgebrand

Op beelden die zijn verspreid op sociale media zijn vlammen en rook te zien op een beboste heuvel. Beeld via REUTERS

Aan de grens tussen Myanmar en Thailand zijn zware gevechten uitgebroken. De Karen National Union (KNU), een gewapende groep die een regio in het zuidoosten van Myanmar controleert, heeft volgens een woordvoerder een legerpost bestormd. Het kamp zou zijn bezet en platgebrand.

Het is volgens Padoh Saw Taw Nee, hoofd buitenlandse zaken van de gewapende groep, nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. Ook zou er op andere plekken gevochten zijn. Het leger van Myanmar heeft nog niet gereageerd.

Dorpelingen aan de overkant van de rivier de Salween in Thailand zeiden dat er voor zonsopgang zwaar gevochten werd aan de andere kant van de grens. Op beelden die zijn verspreid op social media zijn vlammen en rook te zien op een beboste heuvel. De basis was grotendeels omsingeld door KNU-troepen en er was de afgelopen weken een voedseltekort ontstaan, aldus Thaise dorpelingen die contact hadden gehad met de soldaten.

KNU-troepen zijn eerder op diverse plekken in botsing gekomen met het leger sinds het op 1 februari de macht greep. Daarmee kwam ook een einde aan de relatieve rust in het grensgebied. Karen-groepen zeggen dat 24.000 mensen ontheemd zijn geraakt door het geweld in de afgelopen weken. De luchtmacht van Myanmar voerde onder meer luchtaanvallen uit en gevluchte inwoners schuilen nu in de jungle.