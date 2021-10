Zware explosie in sjiitische moskee Afghanistan, mogelijk tientallen doden

Omstanders nabij de getroffen Imam Bargah-moskee in Kandahar. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Mogelijk gaat het om een zelfmoordaanslag. Op beelden is te zien dat een enorme ravage is aangericht in de moskee in de zuidelijke stad, de geboorteplaats van de Taliban. Doden en zwaar gewonde gelovigen liggen op de grond terwijl omstanders hulp proberen te verlenen.

Volgens een lokale zorgfunctionaris zijn er zeker 16 doden gevallen en 31 gewonden, maar deze aantallen kunnen nog flink oplopen. Ooggetuigen zeggen dat de moskee werd getroffen door drie explosies, zo meldt de Afghaanse zender Tolo News.

Het is de tweede keer in een week dat in een sjiitische moskee in Afghanistan een bloedbad wordt aangericht. Vorige week vrijdag vielen 46 doden en meer dan 140 gewonden toen een moskee in de noordoostelijke stad Kunduz werd getroffen door een zelfmoordaanslag.

Eyewitnesses said three back-to-back explosions hit Imam Bargah mosque in Kandahar, one of the biggest mosques in the city, causing high casualties.#TOLOnews pic.twitter.com/Z2owaWzxrF — TOLOnews (@TOLOnews) 15 oktober 2021

Opgeëist

Sinds de machtsovername van de Taliban in augustus, zijn diverse aanslagen gepleegd op sjiitische doelwitten. Deze werden opgeëist door strijders van de Afghaanse tak van Islamitische Staat (ISK), die voornamelijk uit soennieten bestaat. De aanslag in Kandahar is nog niet opgeëist door de terreurbeweging, al jaren een gezworen vijand van de Taliban. ISK, dat sjiieten beschouwt als afvalligen, zei vorige week wel verantwoordelijk te zijn geweest voor de aanslag op de moskee in Kunduz.

De ISK-strijders laten zich steeds meer gelden na de val van de regering Ashraf Ghani. Zo waren ze ook verantwoordelijk voor een bloedige aanslag in augustus bij de luchthaven van Kabul, waarbij zo’n tweehonderd doden vielen onder wie dertien Amerikaanse militairen.

De bloedige aanslagen ondergraven het beeld dat de Taliban het liefste uitdragen, namelijk dat ze na decennia van oorlog rust hebben gebracht in het land. De aanslag in Kandahar, het belangrijkste bolwerk van de beweging, laat echter zien dat ze er nog niet in zijn geslaagd om ISK uit te schakelen.