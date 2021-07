Zware explosie in Duits chemiepark: twee doden, meerdere vermisten

Rook uit het chemiepark. Beeld DPA

De ontploffing was dinsdagochtend zelfs in Keulen te horen, zo’n 15 kilometer verderop. De explosie vond plaats bij het afvalverwerkingsbedrijf Currenta, waar vervolgens brand uitbrak. Drie tanks met oplosmiddelen, ieder met ongeveer 200 à 300 kubieke meter inhoud, vatten vlam. Het is onduidelijk hoeveel van de chemische stof is verbrand. Dikke zwarte rookwolken torenden honderden meters hoog boven het industrieterrein, waar ook chemiebedrijf en geneesmiddelenproducent Bayer zit. Het chemiepark is een van de grootste van Europa; er zitten meer dan zeventig bedrijven.

Op het chemiepark heeft het ongeluk een zware tol geëist. Twee werknemers zijn omgekomen bij de ontploffing, vijf anderen worden nog vermist. Een van de doden werd al vroeg in de middag gevonden, in de loop van de avond bleek een van de tot dan toe vermiste werknemers ook te zijn overleden. Er zijn in totaal 31 gewonden, meldt de politie, waarvan vijf er ernstig aan toe zijn. Volgens de beheerder van het chemiepark verkeert één van de gewonden in levensgevaar. Hij is met zware brandwonden overgebracht naar een kliniek. De burgemeester van het stadje aan de Rijn sprak van ‘een tragische dag voor Leverkusen’.

Wuppertal

Hulpdiensten riepen vandaag omwonenden op binnen te blijven en de ramen en deuren gesloten te houden vanwege de schadelijke rook. Verschillend snelwegen werden afgesloten. Later verplaatste de rook zich in noordelijke richting, naar Wuppertal. Uit luchtmetingen van de brandweer blijkt inmiddels dat de bevolking van de regio geen risico loopt door de rook.

Eerder sprak de Duitse burgerbescherming nog van extreem gevaar. Dat lijkt inmiddels geweken. Maar dat schadelijke stoffen alsnog in de omgeving zijn neergedaald, valt niet uit te sluiten, melden de autoriteiten. Mensen wordt ontraden groente uit de eigen tuin te eten en ook bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen met roetneerslag te vermijden. Rondom het industrieterrein zelf blijft de situatie gevaarlijk, benadrukt de beheerder van het terrein.

Een van de laatste chemische bedrijfsongevallen in Duitsland waarbij meerdere mensen omkwamen, vond plaats in 2016 in het industriële Ludwigshaven. Een tien uur durende brand en twee explosies op het terrein van chemieconcern BASF kostten vijf mensen het leven, 28 mensen raakten gewond.