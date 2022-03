Zware beschietingen kondigen nieuwe en bloederige fase in de Oekraïne-oorlog aan

Schade aan en rond het stadhuis van Charkiv op 1 maart. Beeld Sergey Bobok/AFP

Een Russische voltreffer op de televisietoren van Kyiv slaagde er dinsdagmiddag niet in de Oekraïense televisie helemaal tot zwijgen te brengen. De toren stond nog overeind en niet alle verbindingen waren verbroken, maar in de omgeving volgden meer explosies. De beschieting leek een voorbode van een nieuwe fase in de Russische strijd in Oekraïne. In plaats van een grondaanval met tanks en grote aantallen soldaten – die niet heeft geleid tot het gewenste snelle succes – lijkt Rusland nu te kiezen voor zwaardere beschietingen en bombardementen.

Beschietingen van Cherson, Kyiv en Charkiv wezen ook in die richting. In die steden werden woonwijken getroffen, waarbij ook de in veel landen verboden clusterbommen werden gebruikt. ‘Het is dieptriest, maar er zit nu een hele bloedige fase aan te komen’, zegt Peter Wijninga van het The Hague Centre for Strategic Studies. Volgens deze deskundige heeft de Russische luchtmacht in de eerste dagen de Oekraïense steden nog relatief gespaard, misschien uit sympathie voor het slavische ‘broedervolk’, maar wijst alles erop dat dat nu verandert.

In Charkiv werden enkele woonwijken en het hoofdkantoor van het stadsbestuur zwaar getroffen. Eerder werden in het stadje Okhtyrka 70 Oekraïense militairen gedood toen hun basis door een raket werd getroffen.

De aanval op de televisietoren in Kyiv volgde op een Russische waarschuwing aan burgers in de omgeving van gebouwen van de Oekraïense inlichtingendienst SBU om hun huizen te verlaten. Rusland kondigde aan dat het die gebouwen ging bombarderen, omdat daarvandaan cyberaanvallen werden uitgevoerd.

Gewijzigde tactiek of volgens plan

Persbureau Reuters citeerde een anonieme Amerikaanse defensiebron die hierin een wijziging van de Russische tactiek zag. In plaats van een verwoestende grondoorlog tegen het hardnekkig vechtende Oekraïense leger, zou Rusland nu kiezen voor bombardementen van afstand, met artillerie en kruisraketten. Volgens Reuters wil Rusland zo het risico van Russische slachtoffers zo klein mogelijk houden.

Om die reden zou ook een zestig kilometer lang Russische konvooi, dat op weg was naar de Kyiv, op zo’n twintig kilometer van de stad zijn gestopt. Luchtbeelden van die kolonne waren dinsdag de hele dag op de televisie te zien, en wekten de indruk dat het Russische leger nu echt uit zou zijn op verovering of op zijn minst omsingeling van de hoofdstad. Volgens de anonieme Amerikaanse bron van Reuters brachten ‘logistieke problemen’ de kolonne echter tot staan.

Volgens generaal bd Mart de Kruif, voormalig bevelhebber van de Nederlandse landmacht, opereren de Russen echter nog steeds volgens plan. ‘Misschien hebben ze het tijdsschema wat aangepast. Maar de beslissende fase komt nu pas.’ De eerste landingen in stedelijk gebied vorige week waren volgens De Kruif een opportunistische poging de Oekraïners tot een snelle overgave te bewegen. Dat dat mislukte kwam volgens hem niet onverwacht voor de Russen.

Het Oekraïense leger biedt nog steeds taai verzet, zegt ook Wijninga, die bovendien ziet dat ‘steeds meer burgers die meevechten, dat geeft ook de soldaten moed. De gevechtsbereidheid neemt alleen maar toe.’

De Russische opmars in kaart gebracht. Beeld Institute for the Study of War

De volgende fase in de gevechten dreigt daarom harder en bloediger te worden. Dinsdag vonden de zwaarste gevechten plaats in het zuiden. Russische troepen omsingelden de stad Cherson, aan de monding van de Dnjepr, en trokken door naar het zeventig kilometer verderopgelegen Mykolajiv. Aan de Zee van Azov, de binnenzee tussen de Krim, Rusland, en zuidoost-Oekraïne, namen de Russen maandag de stad Berdyansk in.

De Russen zeiden daarmee de hele kuststrook langs de zee van Azov te hebben veroverd, maar die bewering wordt door ex-generaal De Kruif met een korrel zout genomen: ‘De Russen hebben Marioepol nog niet veroverd, en zolang dat niet zo is, beheersen ze die kust nog niet echt.’

Zelenski’s offensief

Terwijl raketten maandag neerdaalden op Charkiv, ontmoetten de strijdende partijen elkaar voor onderhandelingen. Die leverden niets op, behalve het voornemen om woensdag verder te praten. De Oekraïense president Zelenski zette daarom dinsdag zijn diplomatieke offensief richting het Westen voort. In een videotoespraak voor het Europees Parlement deed hij een emotionele oproep om Oekraïne met spoed als lid van de EU te accepteren. ‘Oekraïners vechten om een gelijkwaardig lid van de Europa te zijn. Ik geloof dat we iedereen tonen dat we dat inderdaad zijn.’

Zelenski verzocht bovendien de Navo om een no-flyzone in te stellen voor het Oekraïense luchtruim. Dat verzoek werd, net als het EU-lidmaatschap, afgewezen. Een no-flyzone waar geen vliegtuigen en raketten mogen vliegen, zal moeten worden afgedwongen, desnoods met geweld, en dat wil de Navo niet. Het bondgenootschap wil niet rechtstreeks bij de oorlog betrokken raken. Dat zou een enorme escalatie betekenen, zei de Britse vicepremier Dominic Raab dinsdag.

Burgers proberen de rivier over te steken via de restanten van een opgeblazen brug aan de noordkant van Kyiv. Beeld AFP

Terwijl de oorlog voortduurt, houdt ook de vluchtelingenstroom uit Oekraïne aan. Volgens de VN waren dinsdag 660.000 Oekraïners het land ontvlucht, vrijwel uitsluitend vrouwen en kinderen. De mannen moeten achterblijven om te vechten. Het overgrote merendeel van de vluchtelingen blijft in Polen, waar al een grote Oekraïense gemeenschap bestaat.

Tachtig vluchtelingen zullen worden opgevangen in een hostel in Amsterdam-Zuid en nog eens tachtig zouden een plek krijgen in het azc in Ter Apel. Het kabinet is met Zaanstad, Haarlem, Den Haag en Ede, en met Defensie in gesprek over verdere opvang. Veel andere gemeenten zouden zich al hebben aangemeld om hulp aan te bieden.