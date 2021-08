Zware aardbeving treft Haïti op moment van politieke crisis, tientallen doden gemeld

In het plaatsje Jeremie zijn een kerk en andere gebouwen ingestort. Beeld Twitter Ralph Simon

De hoofdstad lijkt dit keer grotendeels buiten schot gebleven. Wel zijn er berichten over ingestorte gebouwen in het zuidwesten van het land en spreekt de Haïtiaanse burgerbescherming van zeker 29 doden. Dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen. De interim-premier van Haïti, Ariel Henry, heeft de noodtoestand uitgeroepen, die blijft zeker een maand in stand. De Amerikaanse regering begon zaterdag met het opzetten van noodhulp voor het getroffen gebied.

Het epicentrum van de beving bevond zich op 150 kilometer ten westen van Port-au-Prince, midden in de landtong die zich vanaf de baai waaraan de hoofdstad is gebouwd zo’n 250 kilometer naar het westen uitstrekt. Haïtianen in Port-au-Prince vertellen telefonisch aan de Volkskrant dat de beving in de hoofdstad goed voelbaar was, maar de schade beperkt.

Maar dichter bij het epicentrum is de schade groot, stellen ze. ‘Buiten de stad, op het platteland, in het departement Jeremie zijn veel doden gevallen’, zegt taxichauffeur Polanco. ‘Op een andere plek zijn twee kerken ingestort.’ Een lokale journalist in Port-au-Prince zegt: ‘Ik voelde de aardbeving gedurende een lange tijd. Het zuiden en zuidwesten zijn zwaar getroffen.’

La situation actuelle de la cité des poètes

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

📷 Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21

Aardbeving 2010

De beving werd ook gevoeld op nabije eilanden zoals Jamaica en Cuba. Een automatische tsunamiwaarschuwing is inmiddels weer ingetrokken. De aardbeving doet Haïtianen onmiddellijk terugdenken aan januari 2010, toen een beving met een kracht van 7 op de schaal van richter op 25 kilometer van Port-au-Prince plaatsvond en in enkele ogenblikken zo’n twintig procent van de inwoners van de hoofdstad onder puin bedolf.

Het Caribische eiland ligt precies op een breuklijn tussen twee aardplaten. De opgebouwde spanning langs de breuklijn komt niet vaak vrij, maar wanneer een beving plaatsvindt kan de schade enorm zijn. In 1770, toen Haïti nog een Franse kolonie was, werd Port-au-Prince eveneens verwoest door een aardbeving.

Hoeveel schade de beving van zaterdag precies aanrichtte is nog niet bekend. Het Amerikaanse seismologisch instituut USGS verwacht ‘een groot aantal slachtoffers’.

Op dit kaartje van de USGC is te zien waar (zwarte sterretje) de aardbeving plaatsvond. Beeld EPA

President vermoord

De beving treft een land dat al in diepe crisis verkeert. Een ruime maand geleden werd president Jovenel Moïse in zijn woning in de hoofdstad vermoord door huurmoordenaars. De aanslag is nog steeds omgeven door vraagtekens. De Haïtiaanse politie beweert dat een Haïtiaans-Amerikaanse emigrant vanuit Florida een plot smeedde om de macht over te nemen in het arme Caribische land. Veel Haïtianen denken echter dat de president vijanden had binnen Haïti, een vermoeden dat gevoed wordt door het gegeven dat Moïses beveiligers amper ingrepen tijdens de aanslag.

De tijdelijke regering van interim-premier Ariel Henry heeft nieuwe verkiezingen beloofd. Die moeten plaatsvinden in november.