Zwangerschapsdiscriminatie ‘onverminderd groot probleem’ aldus College voor de Rechten van de Mens

Vrouwen melden in het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens dat ze vanwege hun zwangerschap promoties, salarisverhogingen, bonussen en scholing mislopen Beeld Marcel van den Bergh

Ten opzichte van eerdere onderzoeken in 2016 en 2012 is er niets veranderd, stelt het mensenrechteninstituut. Daarmee is zwangerschapsdiscriminatie ‘een onverminderd groot probleem gebleven’.

Het College voor de Rechten van de Mens vroeg 1.150 werkende vrouwen die de afgelopen vier jaar een kind kregen of zij vanwege hun zwangerschap, moederschap of een kinderwens discriminatie meemaakten of ervoeren op hun werk of bij de zoektocht naar werk. Uit het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public, blijkt dat deze vrouwen in alle fases van het arbeidsproces ‘een groot risico lopen’ op zwangerschapsdiscriminatie.

Van tafel

Zo werd bij 10 procent van de solliciterende vrouwen expliciet gemeld dat ze de baan niet kregen vanwege zwangerschap, moederschap of kinderwens. Nog eens 10 procent vermoedt dat dit de reden van een afwijzing was, hoewel het niet hardop is gezegd.

Een kwart van de vrouwen die zwanger was tijdens contractonderhandelingen meldt dat de arbeidsovereenkomst vanwege de zwangerschap is aangepast. Zo kregen deze vrouwen een contract voor minder uren, een tijdelijk in plaats van een vast contract of de indiensttreding werd verschoven tot na het zwangerschapsverlof. Bij tien procent van de zwangere sollicitanten verdween het contract zelfs helemaal van tafel.

Vrouwen melden in het onderzoek ook dat ze vanwege hun zwangerschap promoties, salarisverhogingen, bonussen en scholing mislopen. Sommige vrouwen zeggen daarnaast een achterstand in hun carrière te hebben opgelopen. Slechts 11 procent van de ondervraagden trekt aan de bel over de problemen.

Wegkomen

De tijd dat de overheid zich voornamelijk focust op voorlichting is inmiddels jaren voorbij, zegt de FNV in een reactie. De vakbond roept op tot strengere handhaving op dit soort discriminatie ‘om dit probleem met de wortel uit te roeien’.

‘Gelijkheid op de arbeidsmarkt is absoluut nog geen gelopen race’, aldus FNV-bestuurslid Judy Hoffer. ‘Je ziet dat niet alleen in het loonverschil tussen mannen en vrouwen, maar ook bij zaken als zwangerschap. Werkgevers kunnen er nu te makkelijk mee wegkomen zolang ze niet worden geconfronteerd met de consequenties van hun handelen.’

Ook het College voor de Rechten van de Mens zelf wil dat de overheid zo snel mogelijk de wetgeving voor gelijke behandeling naleeft om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Ook moet er meer voorlichting voor werkgevers en werknemers komen. Ruim driekwart van de vrouwen verdiept zich niet of nauwelijks in de gevolgen van zwanger zijn en werken.