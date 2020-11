Zwangerschapsdiscriminatie in de praktijk: ‘Ik was met stomheid geslagen’

Drie vrouwen over hun ervaringen met zwangerschapsdiscriminatie

‘Hoe zou ik reageren op de geboorte van mijn eerste kind?’

Femkje Schipperheijn (43) werkt als marketeer: ‘Ik ben freelancer, maar solliciteer voor een vaste baan. Meerdere keren kreeg ik te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zo ben ik onlangs op gesprek geweest bij een organisatie die van mijn zwangerschap wist. Ze vonden me duidelijk een geschikte kandidaat, maar uiteindelijk zijn ze toch voor een ander gegaan, omdat ze – en dat hebben ze expliciet gezegd – zich zorgen maakten over mijn zwangerschap. Hoe zou ik reageren op de geboorte van mijn eerste kind? Ik had wel een discussie kunnen voeren, maar ik wist dat ik ze toch niet op andere gedachten zou kunnen brengen.

‘Ik snap wel dat de meeste vrouwen niet aan de bel trekken. Stel dat je later opnieuw ergens binnen wilt komen, of dat je naam in een branche rondgaat als iemand die niet zou moeten worden aangenomen vanwege stampij.

‘Ik vind dat werkgevers altijd het gesprek met de zwangere kandidaat aan moeten gaan, in plaats van haar meteen van tafel te vegen. Ik ga door met solliciteren, omdat ik ervan overtuigd ben dat er ook werkgevers zijn die voorbij de zwangerschap kijken.’

‘Ze keek me aan met een blik van: o nee, niet nog een zwangere’

Iris (42, technisch onderwijsassistent, wil anoniem blijven): ‘De rector leek niet blij toen ik zei dat ik zwanger was. Ze keek me aan met een blik van: o nee, niet nog een. Er waren op school al twee of drie andere zwangeren.

‘Een paar maanden later spraken we over contractverlenging. De rector vond het niet zo’n goed idee me een vast contract te geven, gezien mijn zwangerschap. Dan was ik meteen vier maanden uit de running. Ze wilde mijn contract laten aflopen en me na mijn verlof weer een tijdelijk contract aanbieden. Ik was misselijk door die zwangerschap en dacht er niet te lang over na. Ach, als ik nadien weer gewoon aan de slag kon, dan was het toch prima? Ik kon zelf een zwangerschapsuitkering regelen via het UWV.

‘Later solliciteerde ik op een andere school, waar ze me vroegen waarom ik vier maanden uit dienst was geweest. Ik zei: ik kreeg een kindje. Ze zeiden dat dat helemaal niet mocht. Toen pas besefte ik dat het allemaal niet netjes verlopen was.’



‘Ik wist dat het met mijn zwangerschap te maken had, al benoemden ze dat niet’

Wieteke (37, researcher, wil anoniem blijven): ‘Ik vertelde de recruiter pas over mijn zwangerschap toen ik haar belde over de startdatum van mijn nieuwe baan. Toen krabbelde ze terug. Het zou toch niet lukken, omdat de persoon die ze zochten meteen moest starten. Zo raar, want tijdens het sollicitatiegesprek had ik mijn opzegtermijn van drie maanden vermeld. Dat was toen geen probleem. Nu duurde het toch te lang. Daardoor wist ik dat het met mijn zwangerschap te maken had, al benoemden ze dat niet expliciet.

‘Ik was met stomheid geslagen, omdat ik ervan uitging dat zolang je eerlijk bent je er wel uitkomt met elkaar. Na het telefoongesprek heb ik nog laten weten dat ik het een kwalijke gang van zaken vond. De recruiter heb ik nooit meer gesproken. Ik heb een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Ik dacht: dan staat het in ieder geval genoteerd. Aan de bel trekken voelde zinloos, mijn situatie veranderde niet.’