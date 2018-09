Zwaarste tyfoon in 25 jaar richt veel schade aan in Japan

In Japan zijn door de tyfoon Jebi minstens tien doden gevallen en meer dan driehonderd mensen gewond geraakt. De orkaan bereikte dinsdag het westen van het land, en is de grootste van de afgelopen vijfentwintig jaar. Het openbaar vervoer lag voor een groot deel stil.

Auto's op een hoop door typhoon Jebi. Foto AFP

Het Japanse Meteorologisch Agentschap stelde windstoten van meer dan 160 kilometer per uur vast. Treinen rijden bijna niet meer, honderden vluchten zijn geannuleerd. Een olietanker klapte tegen de brug aan die de luchthaven van Osaka met het vasteland verbindt. Ongeveer drieduizend passagiers kwamen daarom vast te zitten, en brachten de nacht in de luchthaven Kansai International Airport in het donker door. In de loop van woensdagochtend zijn de passagiers met boot of bus geëvacueerd. ‘Het was een behoorlijk angstige nacht, omdat we zo geïsoleerd waren, verklaarde aan 25-jarige vrouw aan persbureau Reuters.

De haven van Osaka is zwaar gehavend na Jebi. Foto AFP

Ook eerder deze zomer kreeg Japan klappen van de natuur te verduren. In het westen van het land, niet ver van waar nu Jebi haar schade aanrichtte, kwamen in juli meer dan tweehonderd mensen om het leven door zware regenval en overstromingen. Premier Shinzo Abe werd toen verweten traag te reageren op de ramp. Ook extreme hitte en aardverschuivingen teisterden het land. De premier plaatst nu regelmatig updates over de hulpverlening rondom Jebi.

In de haven van Aki knallen tientallen meters hoge golven tegen de zeekering. Foto AFP

In de regio Kagawa is een vrachtwagen gekanteld op een brug. Foto AFP/Kagawa prefectural police