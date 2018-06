Zwaargewond slachtoffer van Malek F. vindt het onbegrijpelijk dat F.’s daad niet wordt aangemerkt als terrorisme

Hij dronk op Bevrijdingsdag wat met een vriend op het terras, in de buurt van de Haagse Hogeschool, toen Malek F. op hem instak. De 21-jarige Zoetermeerder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde. Net als de twee andere slachtoffers.

De politie arresteert Malek F., die verdacht wordt van het neersteken van drie mensen in Den Haag op Bevrijdingsdag. Foto ANP

Nu overheersen de woede en het onbegrip, bij hem en zijn familie. Over de ggz-instelling die F. naar huis liet gaan, nadat hij er na een bui van razernij zes weken opgenomen was geweest. Over de advocaat van F., die een terroristisch motief nu al uitsluit. En over de religieuze teksten die F., een uit Syrië gevluchte Palestijn, gebruikte bij zijn daad. Het doet de Zoetermeerder, zelf een moslim, pijn.

De Volkskrant had de afgelopen weken contact met familieleden van het slachtoffer. Zelf wil de man voorlopig anoniem blijven. Namens hem voert zijn advocaat Cem Polat het woord.

Hoe gaat het met uw cliënt?

‘Slecht. Hij maakt een zware tijd door, zowel fysiek als geestelijk. Het is een wonder dat hij het heeft overleefd. Hij is acht keer gestoken, in onder meer zijn hoofd, nek, rug en arm. Hij bloedde hevig, omstanders hebben hun best gedaan om hem bij bewustzijn te houden. Hij herstelt nu langzaam van zijn verwondingen. Maar door de aanval heeft hij waarschijnlijk blijvend letsel opgelopen.’

En hoe is hij er mentaal aan toe?

‘De impact is enorm geweest. Hij wordt ’s nachts geregeld schreeuwend wakker, dan kan de hele buurt hem horen. Gelukkig kennen de buren hem als een lieve, zachtaardige jongen. Hij krijgt nu professionele hulp, maar de vraag is of en wanneer hij zijn leven weer enigszins kan oppakken.’

De advocaat van F. ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. Ook de politie concludeert dit na een huiszoeking en na gesprekken met F. Hoe denkt het slachtoffer hierover?

‘Hij vindt het onbegrijpelijk en voorbarig dat de advocaat dit zegt. De verdachte riep Allahu akbar terwijl hij op willekeurige mensen instak en toen de politie hem neerschoot. Alleen al dat soort leuzen vormen op zijn zachtst gezegd een aanwijzing voor terrorisme. Ook de verschijning van de man die dag en de anonieme melding die eerder over hem binnenkwam, sterken mijn cliënt in de gedachte dat er wel degelijk een terroristisch motief was.’

In maart waarschuwde een anonieme tipgever de politie dat F. van plan zou zijn een terroristische aanslag te plegen. Het OM maakte vorige maand bekend dat die melding wel zou zijn onderzocht, maar niet goed werd geregistreerd in het politiesysteem.

Polat: ‘Behalve dit alles is mijn cliënt zelf een moslim. En het zit hem erg dwars dat de verdachte misbruik maakte van de islam en van woorden die in het dagelijks leven voor elke moslim zo belangrijk zijn.’

De familie van Malek F. deed onlangs aangifte tegen Parnassia, de instelling waar hij zes weken verbleef nadat hij in februari zijn huisraad op straat had gegooid. Aan het AD vertelde F.’s jongere broer dat hij meerdere keren alarm sloeg over F., maar dat de instelling niets met zijn waarschuwingen deed. F. zou zelf ook meerdere keren naar de politie zijn gestapt. Parnassia liet in een reactie weten dat de twee meldingen die over F. binnenkwamen, ‘adequaat’ zijn afgehandeld.

Ook u overweegt nu juridische stappen tegen Parnassia. Waarom?

‘Mijn cliënt vindt het onbegrijpelijk dat Parnassia deze man op straat heeft gezet en hij op deze gruwelijke manier heeft kunnen toeslaan. Hoe kan het dat de instanties hebben gefaald, terwijl er genoeg signalen waren dat het de verkeerde kant op ging met hem? Daarover zit hij vol onbegrip en frustratie. Daarom beraden we ons op juridische stappen.’

