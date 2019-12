Zwaarbevochten akkoord ziekenhuis-cao: 8 procent loon erbij in twee jaar

Ziekenhuispersoneel op het Jaarbeursplein tijdens de landelijke ziekenhuisstaking. Beeld ANP

Het is een zwaarbevochten compromis. Al in de zomer liepen de gesprekken vast; de bonden organiseerden een hele reeks estafettestakingen, waarbij het personeel van de ziekenhuizen ‘zondagsdiensten’draaide: alleen de spoedzorg bleef overeind. Toen dat geen effect had, vond in november de eerste landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen ooit plaats.

Achter de schermen bereikte de sfeer tussen de partijen een dieptepunt. Ze omschreven elkaar als ‘knettergek’, en ‘van het pad af’. Het begrip voor elkaars standpunten was volledig afwezig. Een onderhandelingsbijeenkomst omschreef een van de betrokkenen als een ‘Mexican stand-off’, een situatie waarbij strijdende partijen met getrokken geweren tegenover elkaar staan.

Daarop besloot minister Bruno Bruins (voor Medische Zorg) een verkenner aan te stellen die de partijen bij elkaar moest brengen. Daarop vervolgden de kemphanen weer hun gesprekken. Met succes, zo bleek afgelopen nacht.

Werkdruk

Naast de structurele loonsverhoging krijgen de ziekenhuismedewerkers in 2019 een eenmalige bonus van 1.200 euro. Ook zijn afspraken gemaakt over de vele diensten die verpleegkundigen moeten draaien, en die de werkdruk enorm ophogen. Doordat steeds meer medewerkers die diensten zat zijn – omdat ze werkprivébalans uit het lood slaan, en omdat ze dagelijks in appgroepjes het verzoek krijgen om extra diensten te draaien, omdat anders het rooster niet rond komen – verlaten veel verpleegkundigen het dienstverband van het ziekenhuis en gaan zij als zzp’ er verder. Dan kunnen ze zelf bepalen welke diensten ze wel en niet willen doen.

Daarom wordt in de cao de onregelmatigheidstoeslag verhoogd, en geldt deze in meer gevallen. Als verpleegkundigen een bereikbaarheidsdienst hebben gehad, mogen zij nu pas weer na acht uur aan het werk. Dat was zes uur.

Verder – een ander heikel punt – blijven ziekenhuizen het salaris bij ziekte aanvullen tot 100 procent, krijgen leerlingen en stagiairs een hogere vergoeding (om de instroom van nieuw personeel te stimuleren) en mogen medewerkers scholingen zoals e-learnings nu tijdens werktijd gaan doen.

Loonstijging

De ziekenhuizen vreesden een te grote loonstijging, omdat zij juist met overheid en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat zij in 2022 niet meer zullen groeien in omzet. De overheid compenseert wel een deel van de loonstijging,tot ongeveer 2,5 procent, maar de rest zullen de ziekenhuizen zelf moeten betalen. Zij vreesden geen ruimte meer over te hebben om te kunnen investeren in bijvoorbeeld technologie in de zorg.

De leden van bijvoorbeeld de FNV zullen nog moeten instemmen het akkoord. ‘De ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat voordat wij onze handtekening onder dit zwaar bevochten akkoord kunnen zetten’, zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn in een persbericht.

Ook de ziekenhuizen zullen nog moet instemmen met het onderhandelingsresultaat. Dat is nog geen gelopen race. Donderdag komen zij bij elkaar.