Zwaar verlieslijdend Airbnb beschuldigt Google van oneerlijke concurrentie

Er staan nu 7,4 miljoen ‘logeeradressen’ geregistreerd bij Airbnb. Beeld REUTERS

De omzet van Airbnb steeg in 2019 weliswaar met 34 procent naar 4,8 miljard dollar (ruim 4 miljard euro). Maar het nettoverlies van het bedrijf liep op tot 670 miljoen. Ook in 2018 en 2017 schreef de onderneming rode cijfers.

Opmerkelijk is dat Airbnb in zijn beurspapieren Google beschuldigt van oneerlijke concurrentie. Het bedrijf zou in zijn zoekmachine de resultaten van zijn eigen boekingssite Google Reizen eerst laten zien, en advertenties die zijn geplaatst bij Google Vacation Rental Ads voorrang geven.

Klaagzang

Net als andere bedrijven die bovenaan Google’s zoekresultaten willen komen, steekt Airbnb veel tijd en moeite in het beter vindbaar maken van vakantieverblijven op zijn website bij Google. Maar als de zoekmachine zijn eigen websites en diensten blijft voortrekken, zal Airbnb meer moeten investeren in betaalde marketing. Dat zal leiden tot meer kosten voor het werven van klanten, en uiteindelijk ten koste gaan van de winstgevendheid, aldus het bedrijf.

De klaagzang van Airbnb sluit aan op onderzoeken die in de Verenigde Staten en de Europese Unie tegen Google lopen vanwege mogelijk misbruik van zijn machtspositie, zowel als leverancier van het meest gebruikte besturingssysteem voor smartphones (Android), als in de positie van uitbater van ‘s werelds meest gebruikte zoekmachine.

Dertig miljard

Een datum voor het begin van de verkoop van aandelen heeft Airbnb nog niet vastgelegd. Het is ook niet bekend hoeveel aandelen precies beschikbaar komen. In de papieren voor de beursgang wordt gesproken van een opbrengst tenminste 1 miljard dollar, maar waarnemers gingen er een maand geleden nog vanuit dat Airbnb 3 miljard wilde ophalen. Dat zou de waarde van het bedrijf op 30 miljard brengen.

Het geld is onder andere nodig voor nieuwe diensten die Airbnb via zijn website en app wil aanbieden. Het bedrijf bemiddelt nu vooral tussen vakantiegangers en reizigers die een verblijf zoeken bij particulieren thuis, maar het wil ook excursies en andere ‘ervaringen’ gaan verkopen.

Drastische terugloop

Er staan nu 7,4 miljoen ‘logeeradressen’ geregistreerd bij Airbnb, van 4 miljoen verhuurders wereldwijd. 86 procent van die verblijven staat buiten de VS. 55 procent van de geregistreerde verhuurders is vrouw. 54 miljoen mensen boekten in 2019 een of meerdere nachten via de website.

De uitbraak van het coronavirus begin dit jaar was een hard gelag voor Airbnb. In maart en april liep het aantal geboekte nachten en verblijven drastisch terug naar vrijwel nul, maar die trokken in juli, augustus en september weer aan. Toen was de daling slechts 28 procent. Volgens Airbnb beschouwen meer reizigers een particuliere woning als veiliger dan een hotel waarin je ruimten deelt met anderen. Ook ziet het bedrijf het aantal zakelijke klanten stijgen dan een hotelkamer inruilt voor een ‘huurwoning’.

De verhoudingen met de verhuurders op zijn website kwam in de coronacrisis onder druk te staan, toen Airbnb gebruikers toestond om hun boekingen te schrappen en hun geld terug te vragen. Later kwam het bedrijf met de belofte om een kwart miljard dollar te reserveren zodat het verhuurders kon compenseren. Het zet 9,2 miljoen aandelen opzij om projecten voor verhuurders op te zetten. Voorwaarde is wel dat de beursgang meer dan 1 miljard opbrengt.