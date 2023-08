Zwaar bevochten kilometers terreinwinst in Oekraïens tegenoffensief

Oekraïense soldaat bij een schiettraining, afgelopen donderdag in de regio Donetsk. Beeld AP

Sinds begin juni het Oekraïense tegenoffensief van start ging, is de frontlinie nog maar enkele kilometers verschoven. Rond de fronten bij Bachmoet, Zaporizja en Voehledar is zeker de laatste weken niet veel beweging te zien op de kaarten, maar toch vinden er heftige gevechten plaats. Volgens het Oekraïens ministerie van Defensie verliezen de Russen dagelijks honderden soldaten, die sneuvelen of zwaargewond raken. Dat kan een overschatting zijn, maar ook Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten rapporteren grote Russische verliezen. Na een piek aan het begin van het offensief blijven de dagelijkse verliezen hoog.

Over het aantal gesneuvelden aan Oekraïense zijde is weinig concrete informatie beschikbaar. De laatste schatting door Amerikaanse autoriteiten dateert van maart, lang voor het offensief. Toen zouden in totaal al 120 duizend Oekraïense soldaten gesneuveld of gewond zijn.

Wel is zeker dat Oekraïne veel materieel verliest in het offensief. Zo zijn van 15 van de 61 inmiddels geleverde Leopard-tanks door de vrijwillige wapentellers van Oryx beelden gevonden waarop te zien is dat deze vernietigd of zwaar beschadigd zijn. Vooral in de eerste weken van het offensief waren de Oekraïense wapenverliezen groot, vertelden bronnen aan The New York Times. Amerikaanse en Europese experts schatten toen in dat zo’n 20 procent van de ingezette wapens en voertuigen verloren ging. Inmiddels zou de verliesgraad zijn gedaald naar zo’n 10 procent.

Een opsteker was er deze week wel voor de Oekraïense strijdkrachten. Voor het eerst sinds 27 juli werd een door de Russen bezet dorp bevrijd, Oerozjajne in Donetsk. Het is de elfde nederzetting die Oekraïne sinds juni heeft heroverd.