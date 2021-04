Zuurstof voor 53 bemanningsleden in vermiste Indonesische onderzeeër zal zaterdag op zijn

Een Indonesisch marineschip neemt deel aan de zoektocht naar de vermiste onderzeeër. Beeld AP

‘Hopelijk kunnen we ze redden voor de zuurstof opraakt’, zei de stafchef van de marine, Yudo Margono, donderdag. De marine denkt dat de bemanning nog tot zaterdag 3 uur ’s nachts zuurstof heeft. President Joko Widodo heeft opdracht gegeven de zoekactie naar de KRI Nangala-402 te intensiveren.

De onderzeeër is gebouwd voor een diepte van 200 tot 250 meter. Als het vaartuig inderdaad 700 meter onder water ligt, mogelijk op de bodem van het de zee, kan dat gevaarlijk zijn voor de bemanning. Een stroomstoring tijdens het duiken zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat de bemanning de controle verloor over de duikboot, waarna deze begon te zinken.

Het was de bedoeling dat de duikboot woensdag torpedo’s af zou schieten, om vervolgens de resultaten van de test terug te sturen naar de leiding. Kort nadat het vaartuig onder water ging, verdween het echter van de radar.

Olievlek

Hoewel de onderzeeër nog niet is gelokaliseerd, heeft een helikopterteam een olievlek gezien op de plek waar de duikboot onder water ging. Het laatste contact werd gemaakt op een locatie tussen de eilanden Bali en Java. Hierdoor heeft de marine het zoekgebied kunnen verkleinen. De olie zou kunnen wijzen op schade aan het vaartuig en door de waterdruk kan ook de brandstoftank beschadigd zijn geraakt.

Twee marineschepen en ongeveer vierhonderd personeelsleden zijn uitgevaren voor een zoekactie. In totaal zet het leger vier oorlogsschepen in tijdens de zoektocht. Een van die schepen is momenteel onderweg vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta. De marine heeft ook een internationaal noodsignaal doen uitgaan. Onder meer Australië, India en Singapore hebben volgens het Indonesische ministerie van Defensie aangegeven klaar te staan om te helpen.

De duikboot is gebouwd in 1977 in Duitsland. Het Indonesische leger gebruikt dit type duikboot sinds 1981. In 2012 ging de duikboot voor onderhoud naar Zuid-Korea. Of er voor de vermissing problemen met de onderzeeër zijn gemeld, is niet bekendgemaakt.