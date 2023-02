Zus wel een basisbeurs, broertje niet: ‘Ouders maken zich zorgen over kloof in het gezin’

Jenske Bal videobelt met haar broertje Jonas in de hal van de universiteit. Zij kreeg een basisbeurs, hij moest lenen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘De kinderen zijn in dezelfde situatie opgegroeid, maar omdat ze toevallig in een ander jaar zijn geboren, hebben ze duizenden euro’s meer of minder van de overheid ontvangen’, zegt Terri van der Velden, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Dat speelt direct in op je rechtvaardigheidsgevoel.’

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de herinvoering van de basisbeurs. Grote verrassingen bleven uit: zoals verwacht willen de partijen definitief afrekenen met de oplopende schuldenproblematiek onder studenten (gemiddeld 16 duizend euro per persoon), die het ‘sociale leenstelsel’ van de afgelopen acht jaar heeft veroorzaakt. De basisbeurs, die in 2015 werd afgeschaft, keert komend studiejaar weer terug.

Thuiswonende studenten kunnen voortaan rekenen op 110,30 euro per maand. Voor uitwonende studenten is dat 274,90 euro, tijdelijk aangevuld met 164,30 euro vanwege de inflatie. Wie binnen tien jaar afstudeert, hoeft de basisbeurs niet terug te betalen.

De studentenvakbonden zijn blij met deze toezeggingen, maar zien tegelijkertijd de gevolgen van het jojobeleid van afgelopen jaren. Van der Velden: ‘Studenten die tegen het einde van hun studie zitten en een schuld hebben van 40 duizend euro, kijken met scheve ogen naar hun jongere broertjes of zusjes die volgend jaar gaan studeren en wél aanspraak kunnen maken op de beurs. Het is vergelijkbaar met het gevoel dat je in de kleutertijd wel eens bekroop: hij krijgt een snoepje en ik niet.’

Het ISO pleit voor een verhoging van de compensatieregeling voor de ‘pechgeneratie’, zoals de studenten die onder het leenstelsel vielen wel worden genoemd. Die is nu vastgesteld op een eenmalig bedrag van 1.400 euro. Uit het debat van woensdag bleek dat de regeringspartijen het daar waarschijnlijk bij laten.

Bezorgde ouders

Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), zegt de laatste tijd geregeld telefoontjes te krijgen van ouders die zich zorgen maken over de kloof die is ontstaan tussen hun eigen kinderen, als gevolg van wisselend beleid. ‘Ouders willen hun kinderen dezelfde kansen geven, maar dat is heel lastig binnen een systeem waarbij de een noodgedwongen veel meer schulden heeft dan de ander.’

De ouders die contact opnemen met de LSVb ervaren volgens Van Velzen een gevoel van machteloosheid. ‘Ze vragen aan ons: is dit überhaupt toegestaan? Kunnen we niet naar de rechter stappen om de ‘verloren’ studiegelden terug te eisen?’ Over die laatste vraag heeft de LSVb zich ook gebogen, maar de conclusie luidde dat dit geen zin heeft. ‘Het mag gewoon, wat super frustrerend is.’

Kansenongelijkheid speelt zich doorgaans in het verborgene af, zegt ISO-voorzitter Van der Velden. De financiële positie van de gezinnen waaruit studenten afkomstig zijn, is immers niet zichtbaar. ‘Maar met het wel of niet toekennen van de basisbeurs, wordt die ongelijkheid tussen broertjes, zusjes, nichtjes, neefjes en huisgenoten opeens heel tastbaar, omdat de een meer kans maakt op het afsluiten van een hypotheek dan de ander. Dat is pijnlijk.’

De leenkloof tussen Jenske en Jonas: ‘Het voelt alsof ik aan een experiment heb meegedaan’

Jenske Bal (26), begon in 2014 aan een bachelor Antropologie, en kreeg nog net de basisbeurs. Haar broertje Jonas Bal (23) begon in 2020 aan een bachelor Engelse Taal en Cultuur, en moest lenen.

Jenske: ‘Toen ik in 2014 aan mijn studie begon, ging iedereen om mij heen studeren. Niemand koos voor een tussenjaar. Het was het laatste jaar dat we aanspraak konden maken op de basisbeurs.’

Jonas: ‘Ik ben na mijn middelbare school juist wel een tussenjaar gaan doen. De basisbeurs was toen al afgeschaft.’

Jenske: ‘Ik kreeg 279,14 euro per maand van de overheid. Vier jaar lang, wat neerkomt op zo’n 13.400 euro. Dat is dus het bedrag dat Jonas is misgelopen.’

Jonas: ‘Echt een enorm verschil. Toen ik op de middelbare school zat, heb ik nog geprotesteerd tegen de plannen om de basisbeurs af te schaffen.’

Jenske: ‘Het vergroot de ongelijkheid.’

Jonas: ‘Mijn schuld is nu al 32 duizend euro en ik ga na de zomer nog een master volgen. Om alles te kunnen bekostigen, heb ik altijd veel – twee à drie dagen per week – in restaurants en kroegen gewerkt. Ik vind het leuk om te doen, maar het is ook echt nodig, qua geld.

‘Tijdens de coronacrisis heb ik best lang niet kunnen werken en heb ik standaard 650 à 700 euro per maand geleend. In december heb ik mijn studiefinanciering stopgezet, om het oude rentepercentage (0 procent, red.) te bevriezen. Als mijn master na de zomer start, begin ik weer met lenen. Hoeveel precies, is afhankelijk van hoe duur m’n kamer wordt. Ik wil naar Amsterdam verhuizen, maar daar is weinig beschikbaar. Voor een kamer betaal je al snel 800 euro per maand.’

Jenske: ‘Overigens redde ik het ook niet met alleen de basisbeurs. Mijn ouders betaalden een deel van mijn huur en ik werkte twee dagen per week in de horeca. Gemiddeld leende ik zo’n 500 euro per maand bij. Mijn totale schuld komt na zes jaar studie uit op 36.900 euro. Vanaf volgend jaar begin ik met aflossen.’

Jonas: ‘Na een jaar hebben mijn ouders gezegd: we gaan je helpen met het betalen van je collegegeld, want we vinden het niet eerlijk dat je daar nu voor moet lenen.’

Jenske: ‘Mijn ouders hebben wel gevraagd of ik me niet benadeeld voelde, omdat Jonas meer geld kreeg voor zijn studie. Maar ik vind het volkomen terecht, op deze manier is het meer in balans. Jonas zal aan het einde van de rit alsnog met een grotere schuld zitten dan ik. Dat zou in de toekomst verschillen tussen ons kunnen gaan opleveren, bijvoorbeeld omdat ik straks makkelijker een hypotheek kan krijgen.

Jonas: ‘Daar denk ik nu nog niet over na. Ik zie mezelf niet een woning kopen in de komende tien jaar. Ons jongste broertje krijgt zo meteen trouwens wel weer de basisbeurs. Hij begint volgend jaar met studeren. Het voelt alsof ik met een experiment heb meegedaan en het verschil nu gewoon maar moet ervaren.’