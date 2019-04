Zus van vrouw die op verdenking van terrorisme met baby in Turkse cel zit: ‘Onbegrijpelijk dat Nederland niet ingrijpt’

Een Nederlandse vrouw (niet op de foto) zit samen met haar dochter van vijf maanden in een Turkse cel. Beeld REUTERS

‘We worden aangehouden’, appte de vrouw op 5 april naar haar zus. Ze bevond zich op het vliegveld in Istanbul, samen met haar vijf maanden oude dochtertje. Haar zus was al door de douane. Ze hadden er een stedentrip op zitten en waren op weg naar huis.

Niets om je zorgen over te maken, dachten ze toen nog. Het gebeurt vaker dat Nederlanders met Koerdische wortels maar zónder dubbele nationaliteit op het vliegveld de vraag krijgen voorgelegd waarom ze geen Turks paspoort hebben. Maar inmiddels zit de 31-jarige vrouw al meer dan anderhalve week met haar dochter in een vrouwengevangenis in Istanbul.

Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de Rotterdamse ervan banden te onderhouden met de terroristische groepering PKK. Volgens haar advocaat is dit vanwege haar lidmaatschap van de (door Nederland erkende) Koerdische vereniging DemNed, waarvoor ze in 2015 en 2016 co-voorzitter was. In die rol organiseerde ze als vrijwilliger culturele activiteiten, waaronder folkloredanslessen en ontbijtbijeenkomsten. Ook sprak ze in 2016 namens de vereniging met Ahmed Aboutaleb, burgemeester van haar thuisstad Rotterdam, over de spanningen in de Turkse gemeenschap.

De laatste jaren lag haar focus op haar bruiloft en het gezin dat ze stichtte. ‘Dat stond op nummer één’, zegt de zus van de vrouw. Uit angst voor verstoring van het juridische proces, wil ze anoniem blijven. Over de reden van de plotselinge arrestatie tast de familie in het duister. ‘We zijn na 2016 minimaal vier keer naar Turkije op en neer gevlogen en dat was nooit een probleem.’

Consulaire bijstand

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de vrouw consulaire bijstand krijgt, maar dat het geen juridische rol heeft en zich om die reden ‘niet mag bemoeien met de rechtsgang in Turkije’.

Tijdens een ontmoeting met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken), vorige week donderdag, noemde zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Cavusoglu het een ‘puur juridische kwestie’. Hij zei verder dat Turkije ervoor zou zorgen dat de vrouw ‘bezoek van haar man’ kan ontvangen.

Dit bezoek heeft afgelopen maandag voor het eerst plaatsgevonden. ‘Mijn moeder en zwager zijn bij haar langsgegaan’, zegt de zus. Over de omstandigheden waarin de vrouw verkeert, kan ze niets kwijt. ‘Ik heb daar bewust niet naar gevraagd omdat ik daarmee zou accepteren dat de situatie zo is. Ik ben alles op alles aan het zetten om haar weer terug naar Nederland te halen.’

De politiek zet zich hier volgens haar veel te weinig voor in. ‘Toen journalist Frederike Geerdink onrechtmatig werd aangehouden, stond ze binnen twee uur weer buiten omdat minister Koenders (in 2015 minister van Buitenlandse Zaken, red.) met zijn vuist op tafel sloeg. Dit zou minister Blok nu ook moeten doen. Ik snap niet dat Nederland niet ingrijpt.’

Luchtweginfectie

Sinds de mislukte coup in juli 2016 zijn meer dan 50 duizend Turken gearresteerd, onder wie naar schatting zevenhonderd kinderen. Ze verblijven in overbevolkte cellen, samen met hun moeders, terwijl de voorzieningen volgens mensenrechtenorganisaties uitermate beperkt zijn. De meeste kinderen gaan niet naar school, ze krijgen dezelfde maaltijden als volwassenen en er is weinig speelgoed.

Ook de medische zorg laat te wensen over. Dit baart de familie van de Rotterdamse vrouw zorgen. Haar dochtertje kampt met een luchtweginfectie waarvoor ze in Nederland medicijnen had gekregen, maar die mochten de gevangenis niet in. Inmiddels is er wel een dokter bij haar langs geweest.

Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP, verbaast zich erover dat een Nederlandse burger zomaar gearresteerd kan worden op een moment dat de banden met Turkije worden aangehaald.

‘Gaan we ons erbij neerleggen dat een Nederlandse vrouw met een baby wordt vastgehouden omdat ze actief was voor een vereniging?’, vraagt ze zich af. ‘Ik zie dat echt als een vergaande inmenging in hoe wij onze democratie hebben ingericht. Het is een aantasting van onze vrijheden en grondrechten.’ Ze heeft Kamervragen over de kwestie gesteld.