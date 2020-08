Zus van George Floyd tegen demonstranten: ‘Wij moeten de stem van mijn broer zijn’

Mensen hebben posters van George Floyd bij zich tijdens de Mars op Washington. Beeld AP

Duizenden mensen verzamelden zich vrijdagmiddag in de Amerikaanse hoofdstad om de Mars op Washington te herdenken. Op deze historische betoging hield dominee Martin Luther King in 1963 zijn toespraak met de beroemde woorden: ‘I have a dream’.

Het thema van de bijeenkomst was ‘Haal die knie van onze nek’, een verwijzing naar de dood van George Floyd, die in mei omkwam toen een politieman minutenlang op zijn nek knielde. De menigte werd vanaf de trappen van het Lincoln monument toegesproken door prominente activisten en door familieleden van zwarte Amerikanen die zijn gedood of mishandeld door de politie. Alle sprekers riepen op tot politiehervormingen, rechtvaardigheid voor alle Amerikanen, en drongen er bij het publiek op aan om tijdens de verkiezingen te gaan stemmen.

De menigte tijdens de Mars op Washington vrijdag. Beeld EPA

Eén van de sprekers was de kleinzoon van Martin Luther King. ‘In veel opzichten staan we in de symbolische schaduw van de geschiedenis, maar we zijn op dit moment samen geschiedenis aan het schrijven’, zei Martin Luther King III. ‘Er drukt een knie op de nek van de democratie en onze natie kan maar tot zekere hoogte leven zonder de zuurstof van vrijheid.’

In 1963 was de Mars op Washington een baanbrekende gebeurtenis die aanzet gaf tot de goedkeuring van de Civil Right Act, een jaar later: de wet die segregatie verbood. Zo’n 250.000 mensen stonden toen op de drie kilometer lange strook tussen het Washington monument en het Lincoln-monument, waarmee het een van de grootste politieke bijeenkomsten was die ooit in het land hadden plaatsgevonden.