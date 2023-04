Zuivere radio-royalty die altijd een doodgewone jongen uit Hardenberg is gebleven

Edwin Evers met zijn Gouden Radioring tijdens het Radiogala 2018 in Hilversum. Beeld Remko de Waal / ANP

In de tweede aflevering van de podcast Door de ogen van de koning dreigt het even spannend te worden. De podcast, waarin koning Willem-Alexander ontspannen babbelend terugblikt op tien jaar koningschap, is dan beland bij het jaar 2014. Podcasthost en oud-radio-dj Edwin Evers vraagt naar die ene beruchte foto waarop de koning tijdens de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji gezellig een biertje drinkt met gastheer Vladimir Poetin.

De koning manoeuvreert behendig om de vraag heen. Het tête-à-tête was op verzoek van de Nederlandse regering, vertelt hij. Bovendien: als je alleen nog maar vriendelijk kunt zijn met kreukvrije staatshoofden, dan ben je voorgoed aangewezen op Noorwegen, Zweden of Denemarken.

Over de auteur

Hassan Bahara is sinds 2021 media- en cultuurredacteur voor de Volkskrant. Daarvoor schreef hij over (online)radicalisering. Eén week in de maand doet hij dienst als tv-recensent

Evers voert de druk nog een keer op. Of de koning een grens heeft wat betreft het bezoeken van foute sportevenementen.

‘De grens’ antwoordt de koning, ‘moet per keer bekeken worden.’ En dóór gaat de podcast, zonder de koninklijke pr-blunder uit 2014 goed uitgediept te hebben.

Nee, opmerkelijke journalistiek is Door de ogen van de koning niet. De tiendelige podcast, waarvan de eerste drie afleveringen vorige week online verschenen, is bedaagd van toon, meer platform om ‘de mens achter de koning’ te leren kennen. Opvallend is vooral de interviewer van dienst: oud-radioman Edwin Evers, ooit door John de Mol omschreven als ‘de Johan Cruijff’ van de FM-ether.

Doodgewone jongen

Hoe Evers precies aan deze klus is gekomen is niet duidelijk. De Rijksvoorlichtingsdienst, opdrachtgever van de podcast, wil daar geen toelichting op geven. Wel staat vast dat Evers en de koning elkaar al eerder ontmoetten bij de Olympische Spelen en het goed met elkaar konden vinden.

Evers is hoe dan ook een veilige keuze geweest. Pak zijn biografie en oude interviews er maar bij en het beeld doemt op van een rimpelloze persoonlijkheid. Hoewel zuivere radio-royalty, is Evers altijd vrij van pretentie gebleven, iemand die het imago van een doodgewone jongen uit een arbeidersgezin cultiveert en niks op zegt te hebben met de Hilversumse BN’er-wereld. Kortom, een perfect uithangbord voor een koningshuis dat herkenbaar wil zijn voor gemiddeld Nederland.

Evers wortels liggen in het Overijsselse Hardenberg, waar hij in 1971 ter wereld kwam als Edwin Dinan Evers. Hij groeide er op met zijn ouders (vader een elektricien) en twee broers, Johan en Erik, met wie hij nog altijd erg hecht is. In Hardenberg, ook nu nog zijn woonplaats, zette Evers zijn eerste stappen in de radio en dj-wereld, respectievelijk bij lokale omroepen zoals de Hardenbergse Ziekenomroep en discotheek Celebration.

Radiopersoonlijkheid

In de jaren negentig kon Evers als piepjonge twintiger aan de slag bij Radio Veronica. Vanwege een leegloop van dj’s naar het net opgerichte commerciële Radio 538 mocht Evers bij Veronica flink wat radio-uren draaien met eigen programma’s. Maar de grote doorbraak volgde in 1998, na een overstap naar KRO, waarvoor hij het ochtendprogramma Evers staat op presenteerde.

Het programma groeide uit tot het best beluisterde radioprogramma van Nederland, mede dankzij zijn loepzuivere en hilarische imitaties van de voetbalbroers Frank en Ronald de Boer en Johan Cruijff.

Ook na een overstap in 2000 naar Radio 538 bleef Evers nog jarenlang de onbetwiste koning van radioland. In 2018, toen Evers stopte met radio maken om verlost te raken van het strakke, dagelijkse regime, puilde zijn prijzenkast uit met verschillende oeuvre-awards. Een jaar later, toen die andere radiogrootheid Frits Spits werd verkozen tot radiomaker van de eeuw, vond de laureaat dat de prijs eigenlijk naar Evers had moeten gaan.

Evers was geen shockjock, niet iemand de rel opzocht, maar juist een vriendelijke radiopersoonlijkheid die met zijn redelijkheid een groot publiek trok. ‘Geniet van alles, gun elkaar wat’ waren Evers laatste woorden op Radio 538.

Vertrouwd wereldje

De vroege herfst van Evers carrière staat sindsdien in het teken van zijn jarentachtigcoverband Edwin Evers Band, waarmee hij in 2002 begon en waarin hij zowel drumt als zingt. Met de band tourt hij heel Nederland door. In 2021 bracht Evers zijn soloalbum Tijd uit, met zelfgeschreven Nederlandse nummers.

Het is een bevoorrecht leven dat hij leidt, benadrukt Evers altijd in interviews. Zijn jongensdroom om het te maken in de radiowereld maakte hij waar, hij won alle prijzen, en nu mag hij zijn tijd vullen met muziek maken. Een 9 geeft hij zijn leven, vertelde Evers ooit in een zakenblad, maar eigenlijk had net net zo goed een 10 kunnen zijn.

Vooral zijn vertrouwde Hardenbergse wereldje staat centraal in dit leven. Zijn appartement in Amsterdam bezoekt hij alleen als hij zakelijke afspraken heeft in de hoofdstad. Veel liever brengt hij tijd door in zijn stamcafé Den Herdenbergher of langs de lijn bij zijn favoriete voetbalclub HHC Hardenberg.

Enige barst in Evers’ wereld is de plotselinge dood van zijn vader in 2014. Nog altijd kan het verdriet over het verlies van zijn vader hem overvallen. Het was geen relatie waarin vader en zoon een ‘ik hou van jou‘ uitspraken, vertelde Evers in een tv-interview. ‘Maar er is nooit een seconde geweest dat ik het niet gevoeld heb.’

Evers klampt zich sindsdien nog meer vast aan zijn andere familieleden. Als zelfverklaard moederskindje vindt hij niets fijner dan bij zijn moeder over de vloer te komen voor een kop koffie. Zijn moeder woont nog altijd in het Hardenbergse huis waar Evers in opgroeide.