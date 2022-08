Zuidzijde rouwt om slachtoffers van verkeersdrama: ‘Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen’

Een buurtbewoner legt bloemen op de plaats van het ongeluk. Beeld ANP

De voren lopen parallel, zo vanaf de Zuidzijdsedijk naar beneden. Pollen dor gras zijn losgewoeld, wortels steken uit de aarde. Voor wie onwetend is, zijn dit twee nietszeggende voren in het gras. Voor wie erbij was, vormen ze de littekens van een noodlottig drama.

Hier reed zaterdagavond rond 18 uur een vrachtwagen steil omlaag, zo vanuit stilstand het feestgedruis in. De lokale ijsclub organiseerde er een barbecue ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter. Zes mensen vonden de dood.

Zondagochtend verzamelen fotografen, cameramensen en schrijvende journalisten zich in Zuidzijde, een buurtschap tussen Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland. De vrachtwagen is dan al weg, afgevoerd door de politie voor technisch onderzoek. De resultaten daarvan kunnen nog weken op zich laten wachten.

Plukjes bewoners slenteren vanaf de dijk naar beneden. Bij de keet van de ijsclub, waar een vlaggetjesslinger er verfomfaaid bij hangt, steken mensen elkaar een hart onder de riem. Even verderop komt een stel zonnebloemen leggen. Spreken met de pers wil vrijwel niemand.

Oorzaak onbekend

Wat er precies misging, is nog volstrekt onduidelijk. De vrachtwagen stond stil op de T-splitsing met de Langeweg en wilde vermoedelijk linksaf slaan, zegt een politiewoordvoerder. In plaats daarvan reed de truck met oplegger schuin naar voren het talud af.

Hulpverlening op de plek van het ongeluk. De vrachtwagen is inmiddels afgevoerd voor technisch onderzoek. Beeld ANP

Direct na het ongeluk kwam een geruchtenstroom over de oorzaak op gang. De 46-jarige, uit Spanje afkomstige chauffeur van de vrachtwagen zou naar alcohol hebben geroken, maar dat betwistte de politie zondag met klem. Wel wordt de chauffeur verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en zwaar lichamelijk letsel. De man is aangehouden.

In Spaanse media sijpelde zondag het verhaal door dat de chauffeur moest uitwijken voor een busje. Anonieme bronnen binnen het transportbedrijf El Mosca, waarvoor de chauffeur reed, zeggen tegen de krant La Verdad dat dat de reden van het ongeluk was.

Een paar uur na het ongeluk riep de politie via Burgernet op om uit te kijken naar de bestuurder van een witte bestelbus met open laadbak, die op de bewuste splitsing had gestaan. Inmiddels heeft de politie deze bestuurder gehoord. ‘Als getuige’, zegt een woordvoerder. ‘Er is momenteel geen reden om hem anders te benoemen.’

Zes doden, zeven gewonden

Zondagochtend stond de predikant in de Bethelkerk in Oud-Beijerland stil bij het ongeluk. ‘Alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras’, verkondigde hij tijdens de dienst die ook online te volgen was.

Even daarvoor moest hij de aanwezige gelovigen vertellen dat bij het vreselijke ongeluk van de avond ervoor de vrouw, zoon en hoogzwangere schoondochter van een gemeentelid om het leven zijn gekomen. ‘Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.’

Niet veel later maakte de politie bekend dat in totaal zes doden te betreuren zijn: drie mannen en drie vrouwen, tussen de 32 en 75 jaar oud, allen afkomstig uit de regio. Zeven mensen lagen zondag nog in het ziekenhuis, van wie een in kritieke toestand.

De waarnemend burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard, Charlie Aptoot, sprak op Twitter van een ‘onvoorstelbaar drama’ voor de gemeenschap. Ook premier Mark Rutte en het koninklijk paar betuigden hun medeleven aan de familieleden van de slachtoffers.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot staat de media te woord. Beeld ANP

Rond half een spreekt burgemeester Aptroot de pers toe die zich verzameld heeft op de Zuidzijdsedijk. Hij verzoekt de journalisten te vertrekken, om de bewoners hun rust te gunnen.

Dat sommige mensen zich ergeren aan de toegestroomde journalisten die proberen informatie in te winnen over de toedracht van het ongeval, blijkt even later. Een man van een jaar of zestig loopt vanaf de keet van de ijsbaan omhoog het talud op om tegen een politieagent te zeggen dat de maat vol is.

‘Ze staan te filmen’, zegt hij, terwijl hij naar een cameraman wijst. ‘Ik weet dat er mensen zijn die dat niet op prijs stellen. Hij gaat echt de sloot in, hoor! Ik snap dat er persvrijheid is, maar dit gaat zo niet. Opzouten nu.’

Het valt hem nauwelijks kwalijk te nemen.