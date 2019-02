Zuidasproject loopt eerste vertraging op, aanpassing van ontwerp kost zeker drie maanden

Dat bevestigt woordvoerder Miranda Post van Projectteam Zuidasdok naar aanleiding van een publicatie in het FD. Het team verwacht het ‘integraal voorontwerp’ begin maart af te ronden. Dat is drie maanden later dan verwacht. De vertraging komt onder meer door een andere grondsamenstelling dan verwacht, andere afmetingen dan waren opgegeven en aanpassingen aan het ontwerp van het station en andere delen van het project.

Tot een overschrijding van de bouwbegroting hoeft de vertraging volgens woordvoerder Post niet te leiden: ‘Het budget is toereikend op dit moment, maar er is wel een prijsstijging in de bouwsector aan de gang.’ Over drie weken komt Zuidasdok (waarin het Rijk, gemeente en bouwers samenwerken) met een nieuwe financiële verantwoording en prognose. De verantwoordelijkheid voor grondsamenstelling en afmetingen ligt echter wel ‘in het domein van de opdrachtgever’, dat wil zeggen de gemeente Amsterdam, ProRail en Rijkswaterstaat.

Het Zuidasproject, dat nog tien jaar in beslag zal nemen, is een onderneming van grote complexiteit. Een van de drukste stukken snelweg van Nederland moet onder de grond worden gebracht. Het verkeer moet ondertussen kunnen doorrijden. Tussen de rijbanen bevindt zich nu al het station Zuidas, dat voor duizenden passagiers per dag de toegangspoort is naar de omliggende kantoortorens. Daar is onder meer het hoofdkantoor van ABN Amro gevestigd, maar ook tal van advocatenkantoren. Ook de Amsterdamse rechtbank heeft er zijn grote nieuwbouwproject.

Dezelfde complexiteit brengt ook extra financiële risico’s met zich mee. Dat ligt gevoelig in Amsterdam. In de hoofdstad viel de aanleg van de Noord/Zuidlijn van de metro 1,6 miljard euro duurder uit dan verwacht. Voor het Zuidasproject is vastgelegd dat de gemeente niet meer dan 25 procent van de eventuele extra kosten zal dragen, tot een maximum van 59 miljoen euro.

Amsterdamse bruggen en kades

Vandaag presenteert het gemeentebestuur van Amsterdam een plan voor het inlopen van achterstallig onderhoud van bruggen, kades en tunnels. Van de 200 kilometer kademuur bestaat voor zeker 10 kilometer het risico op verzakking. Voor zes bruggen moeten acute versterkingsmaatregelen worden getroffen. Herstel en onderhoud gaan de stad de komende jaren mogelijk een bedrag tot twee miljard euro kosten.