Zuid-Limburg krijgt meeste geld uit ‘knelpuntenfonds’ om leefbaarheid te vergroten

De ministerraad heeft de verdeling voor de zogeheten Regio Deals vrijdag vastgesteld. ‘Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen wonen’, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). ‘Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt.’

Oostelijke mijnstreek

Limburg diende een veelomvattend plan in voor Parkstad Limburg, de voormalige oostelijke mijnstreek. Parkstad is een samenwerkingsverband van onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. ‘Ik ben heel erg blij met de erkenning van het kabinet’, zegt Emile Roemer, waarnemend burgemeester van Heerlen. ‘Dit gebied moet een enorme inhaalslag maken. Het is een krimpgebied en we zitten hier nog steeds met de erfenis van de mijnsluiting.’ Die werd in 1965 aangekondigd door minister Joop den Uyl van Economische Zaken.

Alleen al in Heerlen moet de komende jaren 80 duizend vierkante meter aan overtollige kantoren en winkels worden gesloopt. ‘Dat kunnen we nooit alleen’, zegt Roemer. ‘Heel veel wijken in Parkstad hebben een opknapbeurt nodig.’ Ook regio’s Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuidoost-Drenthe krijgen budget voor projecten die te maken hebben met de krimp van de gemeente.

Armoede en schulden

De gemeente Den Haag krijgt 7,5 miljoen euro voor Den Haag Zuidwest – de wijken Bouwlust, Vredelust, Morgenstond en Moerwijk. Het zijn wijken met veel armoede, schulden, radicalisering, werkloosheid, taalachterstanden, slechte gezondheid, kansarme jongeren die opgroeien in een sociaal zwakke omgeving.

Den Haag had 17,5 miljoen euro aangevraagd voor Zuidwest, maar wethouder Richard de Mos (Economie) is blij met deze toekenning. ‘Met dit bedrag kunnen we een grote inhaalslag maken. Daarom gaan we snel om tafel met bewoners, ondernemers, instellingen en buurgemeenten om ons voorstel uit te werken en die om te zetten in concrete activiteiten. In het voorjaar maken we dan meteen een vliegende start.’

De regio’s die een bijdrage van het Rijk hebben gekregen, moeten minimaal hetzelfde bedrag uit eigen middelen beschikbaar stellen. De 200 miljoen voor Regio Deals maakt deel uit van een budget van 950 miljoen euro die deze kabinetsperiode beschikbaar is voor regionale ontwikkeling.

