Zuid-Koreanen zijn plots één of twee jaar jonger: traditionele manier van leeftijd bepalen geschrapt

Student Kim Hye-rim was 20 jaar oud en is door de nieuwe manier van tellen ineens weer 19. Beeld AFP

Tot en met dinsdag werkte het zo: een Zuid-Koreaan was bij de geboorte 1 jaar oud. Daar werd niet op de geboortedag, maar op 1 januari een jaar bij opgeteld. Wie in december werd geboren, was dus binnen een maand 2 jaar oud.

Sinds de jaren zestig vermelden juridische en medische documenten de internationale leeftijd al. Maar in het dagelijks leven, bijvoorbeeld op de werkvloer, werd de traditionele manier van tellen nog altijd gebruikt.

Een meerderheid van de bevolking was hier klaar mee, bleek vorig jaar uit meerdere peilingen: het oude systeem zou niet meer van deze tijd zijn. Zo kwam in september uit een peiling in opdracht van de regering naar voren dat 86 procent liever wil overstappen op de internationale leeftijd. In december stemde het parlement in met een wetswijziging die dit regelt. President Yoon Suk Yeol loste hiermee een campagnebelofte in.

‘Ik zou volgend jaar 30 worden, maar nu heb ik wat meer tijd gekregen’, aldus een tevreden 27-jarige inwoner van Seoul tegen persbureau Reuters. Daarnaast zal de verandering een boel verwarring en onenigheid voorkomen, denkt de regering.

Zo liep er jarenlang een rechtszaak over het zogeheten piekloonsysteem: in Zuid-Korea is het gebruikelijk dat het loon van oudere medewerkers richting hun pensioen stap voor stap wordt verlaagd. De vraag was welke leeftijd hiervoor moest worden gebruikt: de lagere internationale, of de hogere traditionele. Dit soort disputen moet verleden tijd zijn nu er eenduidigheid is over de leeftijd.

Wel worden verjaardagen nog altijd buiten beschouwing gelaten om te bepalen of iemand naar de basisschool kan, dienstplichtig is en tabak of alcohol mag kopen. Dit gaat nog op geboortejaar: zo gaan kinderen voor het eerst naar school op 1 maart van het jaar dat ze 6 worden. En wie in 2004 is geboren, moet dit jaar in militaire dienst. Volgens de regering is deze manier van werken administratief eenvoudiger.