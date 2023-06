Zuid-Koreanen slaan aan het hamsteren door waterlozingsplan Japanse kerncentrale Fukushima

Protest tegen de lozing bij de Japanse ambassade in Seoul op 7 juni. Beeld AP

Twaalf jaar na de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami in 2011 tobt Japan met de ontmanteling van de kerncentrale Fukushima Daiichi. Tijdens de kernramp zijn gigantische hoeveelheden water gebruikt om branden te blussen en de reactoren te koelen. Dat radioactieve blus- en koelwater is opgeslagen in tanks en vervolgens gedeeltelijk ontsmet.

Japan wil nog deze zomer beginnen met de lozing. In het water dat in zee zal worden gepompt zit volgens Tepco, het Japanse energiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de kerncentrale, slechts nog tritium, dat alleen kankerverwekkend is bij consumptie van extreem grote hoeveelheden. Tepco en de Japanse regering gaan dit water verdunnen en via een kilometers lange pijplijn in de oceaan laten wegstromen.

Als het Internationale Atoomagentschap vermoedelijk deze week het sein geeft dat dit inderdaad veilig is, wil Japan er zo snel mogelijk mee van start. Nu staan de opslagtanks, tot de nok gevuld met zwaar vervuild water, de ontmanteling van de kerncentrale in de weg. Ook de waterzuiveringsinstallatie waar een deel van het radioactieve materiaal uit het bluswater wordt gehaald, heeft de maximale capaciteit bereikt.

Over deze auteur Marije Vlaskamp schrijft voor de Volkskrant over de positie van China in de wereld. Ook volgt ze de ontwikkelingen elders in Azië. Ze was 18 jaar correspondent in Beijing.

Noodfonds

Het besluit het vervuilde water weg te pompen dateert uit 2021. Sindsdien bezweert de Japanse regering er alles aan te doen om de Japanse visserij en voedselproducenten tijdens de lozingen te beschermen. Zo is er 367 miljoen dollar opzij gezet om de visserij overeind te houden en is er een noodfonds voor bedrijven die kampen met tegenvallende verkoopcijfers omdat de kernramp de goede naam van hun producten heeft aangetast. De Japanse regering heeft bovendien acht jaar geleden al beloofd het water uit de kerncentrale alleen te lozen als ‘alle betrokkenen er volledig begrip voor hebben’.

Ondanks pogingen van de Japanse regering begrip bij de buurlanden te kweken, leven daar zorgen. Zeker sinds de vangst van een steenvis dicht bij de kerncentrale twee weken geleden: volgens Tepco bevatte het dier 180 keer meer cesium, een radioactief element, dan volgens Japanse normen voor voedselveiligheid is toegestaan. Hoewel de vis zich op een plek bevond waar volgens Tepco geen commerciële visserij voorkomt, leidde het bericht tot een golf negatieve publiciteit in Hongkongse media met als toppunt zaterdag een oproep van een hooggeplaatste milieuambtenaar om het huidige importverbod op vis uit de wateren rond Fukushima uit te breiden tot vis uit een groter vangstgebied. Dat wil de Japanse regering vermijden, want Hongkong is als twee na grootste afnemer van Japanse vis en zeevruchten een belangrijke markt.

Tegenvallende verkoopcijfers

Net als Hongkong en het Chinese vasteland houdt ook Zuid-Korea vast aan een in 2013 ingevoerde importverbod op vis uit de wateren rond het rampgebied. Ruim 85 procent van de Zuid-Koreanen zijn tegen het lozingsplan, blijkt uit recent opinieonderzoek. Zuid-Koreaanse vissers en de voedselindustrie zijn beducht voor tegenvallende verkoopcijfers als de lozingen beginnen: ze zijn bang dat ook hun producten door angst voor radioactief besmet water uit Fukushima een slechte naam krijgen.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten beloven de producten uit eigen kustwateren scherper in de gaten houden als de lozingen op gang komen, maar veel Zuid-Koreanen nemen geen risico. Ze halen grote voorraden zout, gedroogde vis en zeewier in huis. Winkels die dit soort producten verkopen zetten 50 procent meer om. Als gevolg van de hamsterwoede schoot de koers van aandelen in Zuid-Koreaanse zoutproducenten maandag omhoog. Zeven van de tien Zuid-Koreaanse ondervraagden in opiniepeilingen zeggen ook van plan te zijn minder zeevruchten te eten als de lozingen doorgaan.