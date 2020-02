Zuid-Koreaanse vrouw blijkt ‘superbesmetter’ van geloofsgenoten met coronavirus

Werkers in beschermende kleding en desinfecterende spray tegen het covid-19 coronavirus op een lokale markt in Daegu, Zuid-Korea. Beeld AP

Buiten het oog van de Zuid-Koreaanse autoriteiten voltrok zich in de afgelopen weken een ramp. De overheid dacht aanvankelijk met een kleine dertig besmettingsgevallen grip te hebben op de verspreiding van het virus. Totdat vorige week een 61-jarige vrouw uit Daegu positief testte.

De vrouw – ‘patiënt nummer 31’ – werd begin februari in een ziekenhuis in Daegu opgenomen na een verkeersongeluk. Daar kreeg ze griepverschijnselen, maar ondanks aandringen van artsen weigerde de vrouw zich te laten testen op het coronavirus. Ook verliet ze het ziekenhuis twee keer om naar de kerk te gaan.

Volgens de autoriteiten is de vrouw een ‘superbesmetter’ gebleken. Tot nu toe is het virus bij meer dan driehonderd leden van haar kerk aangetroffen. De kerk hield volgens lokale media onlangs een uitvaartceremonie in een ziekenhuis, hetgeen gebruikelijk is in Zuid-Korea. In dat ziekenhuis zijn op drie na alle 105 patiënten van de psychiatrische afdeling besmet geraakt. Vier van hen zijn overleden, zes anderen verkeren in kritieke toestand.

Actief zieltjes winnen

De Shincheonji-kerk is een van de vele christelijke afscheidingen in Zuid-Korea, waarvan de leider beweert de nieuwe messias te zijn. De bekendste hiervan is de Verenigingskerk, waarvan de leden ook wel Moonies worden genoemd naar de oprichter, Moon Sun-myung. Ook de leider van de Shincheonji-beweging, Lee Man-hee, beweert dat hij Jezus is, die opnieuw naar de aarde is afgedaald.

Zijn volgelingen worden aangemoedigd actief zieltjes te winnen, onder meer door andere geloofsgemeenschappen te infiltreren. In Zuid-Korea heeft Lee naar eigen zeggen 150 duizend volgers. Bij samenkomsten zitten de gelovigen dicht op elkaar in rijen op de grond. Zondag liet een woordvoerder van de kerk weten dat alle 1.100 kerkgebouwen voorlopig zijn gesloten. Eerder zei Lee dat de virusuitbraak ‘het werk van de duivel’ is, bedoeld om ‘de snelle groei van Shincheonji te stoppen’.

De verwachting is dat het aantal besmettingen oploopt. Aan negenduizend kerkleden is gevraagd in zelf-quarantaine te gaan in afwachting van een virustest. Zeker 1.250 van hen zouden symptomen van het virus vertonen. Veel van de kerkleden lopen al enige tijd besmet rond in en om Daegu, de vierde stad van het land met 2,5 miljoen inwoners. Ook in steden zoals Busan en op het eiland Jeju duiken besmettingen op. De jongste patiënt is een baby van 16 maanden.

Ambulances vervoeren besmette coronapatiënten naar het ziekenhuis in Daegu. Beeld AP

Noodmelding

De schrik zit er goed in onder de Koreanen. In het winkelcentrum I Park Mall in Seoul, waar het normaal erg druk is in het weekeinde, was het zaterdag opvallend leeg. Trekpleisters zoals de Seoul Tower maakten zondag een verlaten indruk. Miljoenen Koreanen kregen zondagavond een noodmelding op hun telefoon: ‘Mijd publieke plekken!’ Veel scholen stuurden daarop een bericht dat ze de komende dagen dicht zijn.

De Verenigde Staten scherpten dit weekeind het reisadvies voor Zuid-Korea aan. De Filipijnse regering raadt haar burgers aan niet-essentiële reizen naar Zuid-Korea uit te stellen. Israël heeft alle vluchten van en naar Zuid-Korea geschrapt toen een groep Zuid-Koreaanse toeristen besmet bleek te zijn. Zaterdag werden passagiers op een vlucht uit Zuid-Korea geweigerd.

De Zuid-Koreaanse premier Chung gaf zaterdagavond een zeldzame televisietoespraak. Volgens Chung kan het virus in bedwang worden gehouden ‘als de instructies van de regering worden gevolgd’. De kwaliteit van de Zuid-Koreaanse zorg is relatief hoog. De virusinspectiedienst neemt nu meer dan vijfduizend tests per dag af. Tienduizend bedden kunnen ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast worden de gangen van de coronapatiënten minutieus nagegaan om mogelijke andere besmette burgers op te sporen. Ook stuurt de overheid sms-berichten met informatie over waar en wanneer een coronapatiënt in de buurt is geweest.