Zuid-Koreaanse regering sust de gemoederen: ‘Lozen kernafvalwater Fukushima is veilig’

Studentenprotest in Seoul tegen het lozen van het nucleaire afvalwater. De demonstranten dragen masters van de Japanse premier Fumio Kishida, Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en IAEA-baas Rafael Grossi. Beeld Reuters

Afgelopen dinsdag concludeerde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), na twee jaar onderzoek, al dat de risico’s van het Japanse voornemen ‘verwaarloosbaar’ zijn. Zuid-Korea publiceerde vrijdag een eigen onderzoek. ‘De concentratie van radioactieve stoffen voldoet aan de lozingsnormen op zee’, zei minister Moon-kyu Bang tijdens een persconferentie.

De kerncentrale bij Fukushima viel twaalf jaar geleden uit door de zware aardbeving en tsunami van maart 2011. Tijdens de kernramp werden gigantische hoeveelheden water gebruikt om branden te blussen en de reactoren te koelen. Omdat de beveiligde wateropslagen overvol zijn, ontwikkelde Japan een ‘nucleaire wasstraat’ die bijna alle radioactieve stoffen uit het water haalt, om het water zo veilig in de zee te kunnen lozen.

Japan zal het afvalwater stapsgewijs lozen, over een periode van 30 tot 40 jaar. Atoomwaakhond IAEA zegt het proces van begin tot eind te monitoren. Het gaat in totaal om ruim een miljard liter water, oftewel zo’n vijfhonderd olympische zwembaden.

Gemoederen sussen

De regering van Zuid-Korea zit al weken in haar maag met het Japanse plan om het afvalwater in de Stille Oceaan te pompen. Hoofd van atoomwaakhond IAEA Rafael Grossi reist vrijdag af naar Zuid-Korea in een poging de gemoederen te sussen. Het is echter nog de vraag of de wetenschappelijke beoordelingen de zorgen van bewoners, consumenten en milieu-activisten in Zuid-Korea kunnen wegnemen.

Al voor de het onderzoek gepresenteerd werd, voerden Zuid-Koreaanse functionarissen actief campagne om het onbehagen van het publiek over afvalwaterplan weg te nemen. Zo dronken enkele politici zeewater op vismarkten – een opvallend gebaar, aangezien het het lozen van het afvalwater nog niet is begonnen. Ook maakte de Zuid-Koreaanse regering bekend dat het een bestaand verbod op de invoer van zeevruchten en andere voedingsmiddelen uit de regio Fukushima niet zal opheffen.

Het maakt allemaal weinig indruk op de belangrijkste Koreaanse oppositiepartij, de Democratische Partij van Korea (DPK). In Zuid-Koreaanse media stelden DPK-politici dat het IAEA-rapport eruit ziet ‘alsof het door Japan is besteld’. Uit protest over het onderzoek en de opstelling van de Koreaanse regering organiseerde de DPK van donderdag op vrijdag een nachtelijke sit-in bij het parlement.

Politieke stemmingmakerij, vindt regeringspartij PPP, die de DPK beschuldigt van het aanwakkeren van angst.

Vis testen

Ook consumenten tonen zich bezorgd. Donderdag kondigde de grootste vismarkt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul aan vis, zeevruchten en sushi extra te testen als het lozen van het licht radioactieve blus- en koelwater begint, omdat consumenten ‘veel vragen hebben’. Vissers hebben zorgen geuit over hun levensonderhoud.

De Zuid-Koreanen zijn niet de enigen met zorgen over het plan. Grossi bezocht eerder deze week al Japan, waar hij met bezorgde vissers en inwoners van Fukushima sprak en de kerncentrale bezocht. Na Zuid-Korea zal hij naar de Cookeilanden en Nieuw-Zeeland afreizen. ‘Het is erg belangrijk om te luisteren naar de zorgen en het wetenschappelijk onderzoek uit te blijven leggen’, zei hij volgens de BBC.

Intussen groeien in Japan zorgen dat China van de onrust gebruikmaakt door een algemeen verbod op Japanse vis en zeevruchten af te kondigen. Het land is wereldwijd de grootste afnemer van Japanse vis, en zo’n verbod zou de Japanse economie ernstig kunnen schaden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde dinsdag al dat ‘als de Japanse zijde erop gebrand is om zijn eigen gang te gaan’ ze ‘alle gevolgen moeten dragen.’