Zuid-Koreaanse president Moon zoekt toenadering, en even voelt Noord-Korea zich de navel van de wereld

Een grote, moedige stap?

De Noord-Koreaanse leider Kim heeft woensdag slechts kleine concessies gedaan in de onderhandelingen met de Zuid-Koreaanse president Moon over de ontmanteling van zijn kernwapenprogramma. Wel beloofde Kim nog dit jaar als eerste Noord-Koreaanse leider een tegenbezoek te brengen aan Seoul. Ook willen Noord en Zuid proberen samen de Olympische Spelen van 2032 te organiseren.

Moon was dinsdag naar Pyongyang afgereisd met het doel Kim over te halen tot ‘een grote, moedige stap’ in de onderhandelingen met de VS, die sinds het akkoord van Singapore in juni in een impasse verkeren. Zo zou Kim een lijst met nucleaire installaties en beschikbare kernkoppen kunnen presenteren of zelfs een aantal kernkoppen kunnen opgeven.

Maar Kim beloofde tijdens de top alleen het Dongchang-ri-rakettestcentrum permanent te sluiten in aanwezigheid van internationale wapeninspecteurs. De kernreactor bij Yongbyon, waar Noord-Korean uranium verrijkt, blijft operationeel ‘totdat de VS evenredige maatregelen nemen zoals afgesproken in Singapore’.

Hoewel sprake is van kleine stapjes, zouden de beloftes van Kim de onderhandelingen met de VS weer op gang kunnen brengen. De Amerikaanse president Trump reageerde woensdag enthousiast. ‘Kim Jong-un is akkoord gegaan met nucleaire inspecties, mits de slotonderhandelingen daarover slagen, en met het permanent ontmantelen van een test- en lanceercentrum (...)’, aldus Trump in een tweet. Onduidelijk is waarom Trump het had over nucleaire inspecties, want het akkoord spreekt hier niet over.

Jeroen Visser