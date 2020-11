nieuws zuid-korea

Zuid-Koreaanse man die vrouwen dwong seksfilmpjes te maken krijgt 40 jaar cel

Een Zuid-Koreaanse man die tientallen vrouwen dwong om naaktbeelden en seksfilmpjes te maken en deze tegen betaling aanbood via internet is veroordeeld tot 40 jaar cel. De opmerkelijk hoge straf is mede het gevolg van de grote ophef die ontstond over de zaak.