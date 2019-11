Zuid-Korea wil Azië veroveren: ‘We bezorgen zelfs op de verste eilanden van Indonesië’

De Zuid-Koreaanse president Moon heeft de tien Zuidoost-Aziatische regeringsleiders op bezoek voor een tweedaagse top over economische samenwerking. Terwijl de staatshoofden mooie woorden uitspreken, worden op het zakenpaviljoen keiharde zaken gedaan.

Twee Koreaanse zakenmannen pakken drie flesjes met kleurige schoonheidsproducten uit de doos en kijken verwachtingsvol naar de Singaporese delegatie aan de overkant van de tafel. Het is de zoveelste zakelijke propositie vandaag voor Lazada, een van de grootste online winkels in Zuidoost-Azië. Vertegenwoordiger Poj Jia Rong en collega Kim Yun-Jung beoordelen welke Koreaanse producten in aanmerking komen om aan het assortiment te worden toegevoegd. Poj is gespecialiseerd in voedselproducten, zoals energierepen en instantkoffie, Kim beoordeelt vandaag de make-up. ‘Het midden- en kleinbedrijf heeft ons nodig om zijn producten overal in Zuidoost-Azië aan de man te kunnen brengen’, zegt Kim. ‘En we bezorgen ook. Met onze busjes, motors en boten komen we zelfs op de meest afgelegen eilanden.’

De zakenbeurs is een van de evenementen in de marge van een tweedaagse top van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en tien Zuidoost-Aziatische regeringsleiders. Onder hen de Indonesische president Joko Widodo, zijn Filipijnse ambtsgenoot Rodrigo Duterte en Aung San Suu Kyi, het staatshoofd van Myanmar. Allemaal zijn ze naar de Zuid-Koreaanse havenstad Busan gekomen om over meer economische samenwerking met Zuid-Korea te praten. En om eens goed in de watten te worden gelegd door gastheer Moon.

De Zuid-Koreaanse president nam het initiatief voor deze top, waar naar schatting tienduizend delegatieleden, zakenlieden en journalisten op af zijn gekomen. Twee jaar geleden kondigde hij een ‘Nieuwe Zuidbeleid’ aan; een intensivering van de handel, samenwerking en contacten met de landen in Zuidoost-Azië. Zelf gaf hij het goede voorbeeld door sindsdien elk land persoonlijk te bezoeken.

Kansen spreiden

‘Geef hem eens ongelijk’, zegt de Amerikaanse mega-investeerder Jim Rogers, die – in grijs pak en met een roze vlinderdas om – een fruitsalade eet in een van de congreshallen. ‘Het gaat om een gebied met 650 miljoen mensen, dus ja dat is een grote afzetmarkt. Bovendien hebben landen als Vietnam een enorme progressie laten zien. En in theorie kan een land als Myanmar met 50 miljoen inwoners een enorme groeimarkt zijn, dus de vooruitzichten zijn goed.’

De schatrijke Rogers, die op een van de vele evenementen rond de top een praatje hield, ziet nog een reden voor de Koreaanse ruk naar het zuiden. ‘Seoul blijft maar in de problemen komen met zijn grote handelspartners. Drie jaar geleden liet China geen toeristen meer naar Zuid-Korea reizen omdat ze een probleem hadden met de plaatsing van een Amerikaans raketsysteem. Dan zijn de Koreanen kwetsbaar. We weten allemaal dat je je kansen moet spreiden en dat is wat Moon nu doet.’

Zuidoost-Azië is momenteel economisch de snelst groeiende regio ter wereld, met een gemiddelde economische groei van 5,2 procent. In acht jaar tijd is het aantal mensen dat tot de middenklasse wordt gerekend, verdubbeld van 190 miljoen naar 400 miljoen mensen. Zij vormen een enorme potentiële afzetmarkt voor Koreaanse bedrijven. En dus werden de Zuidoost-Aziatische leiders en hun delegaties in Busan getrakteerd op Koreaanse K-popconcerten, de laatste technologische snufjes en schuiven de ceo’s van Samsung en LG aan bij het Koreaanse vijfsterrendiner. De vrouwen van de regeringsleiders kregen een rondleiding langs de vele Koreaanse schoonheidsproducten – ‘K-Beauty’ – die met name in Azië populair zijn.

De liefde komt van twee kanten, zo blijkt in het paviljoen waar de Aziatische landen zich mogen presenteren aan de Zuid-Koreanen. ‘We willen graag investeerders uit Korea’, zegt Chunthasone Phetvixay, een jonge medewerker van het Laotiaanse ministerie van Planning, die gekleed gaat in een mooi donkerblauw pak. ‘Er komen veel Koreaanse toeristen naar Laos, om te golfen bijvoorbeeld. Veel gaan naar dezelfde stad, ‘Korea Stad’ noemen we die, iets ten noorden van de hoofdstad Vientiane.’

Economische ontwikkelingen

Het relatief arme Laos is een van de Zuidoost-Aziatische landen met de grootste economische groei: 6,5 procent over 2018. En het wordt nog beter, denkt Phetvixay. Volgend jaar opent een hogesnelheidslijn van China naar Vientiane. De treinen zullen ook stoppen in Luang Prabang, oftewel Korea-stad. ‘We hopen dat Koreanen geld willen steken in hotels, restaurants en golfbanen.’

De trein is deel van het ambitieuze Belt and Road Initiative van China, een enorm infrastructuurproject dat ook delen van Zuidoost-Azië omspant. Ook de Chinezen zien de groeikansen in de regio. Zo kocht Alibaba twee jaar geleden internetwinkel Lazada. Ook Europa heeft zijn oog op de regio laten vallen. De EU onderhandelt met de ASEAN, het samenwerkingsverband van de Zuidoost-Aziatische landen, over een handelsverdrag. Ook Nederland stimuleert zakendoen in de regio. Zo was premier Rutte eerder dit jaar in Vietnam op bezoek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

De verschillen in economische ontwikkeling tussen de landen binnen de ASEAN zijn overigens aanzienlijk, zo blijkt in het handelspaviljoen in Busan. Zo hangt de stand van Thailand vol met tv-schermen met flitsende filmpjes van Thaise bedrijven. Binnen presenteert de 25-jarige softwareontwikkelaar Keerati Tanakitjaroenpat een programma waarmee je spelletjes kunt spelen door je mobiel te bewegen. Dat staat in schril contrast met de stand van Myanmar waar bezoekers met houtsnijwerken en de nationaal befaamde pindacrackers worden verwelkomd. De 33-jarige Janjanri, gekleed in een versleten winterjas, presenteert er de op traditionele wijze vervaardigde huidcrème die veel Myanmarezen dragen ter bescherming tegen de zon. ‘Kijk, wat vind je van ons alternatief voor K-beauty?’, grapt ze. Maar ook hier krijgen we nog snel een folder met investeringsmogelijkheden in Myanmar in de handen gedrukt, evenals, op een groen bedrukt cd-schijfje, de investeringswetten en -regels van het land. Het motto: ‘Ontwikkel uw bedrijf in het gouden land van mogelijkheden.’