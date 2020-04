Zuid-Korea versoepelt de maatregelen: honkbal mag weer, maar wel een beetje anders

Een honkbalwedstrijd in Seoul. Beeld Getty Images

Het is onlosmakelijk verbonden met het honkbal: spugen. Een beetje honkbalspeler of -trainer produceert zo een fluim of dertig tijdens een wedstrijd. Maar ook deze gewoonte lijkt te worden aangetast door het coronavirus. Als de Zuid-Koreaans honkbalcompetitie volgende week weer begint, is het spugen tijdens de wedstrijd ‘ten strengste verboden’, zo verordonneerde de honkbalbond maandag.

Een dag eerder maakte de Zuid-Koreaanse regering bekend dat vanwege het geringe aantal nieuwe besmettingen in het land de coronarestricties versoepeld zullen worden. Sommige scholen gaan weer open, kerkdiensten zijn weer toegestaan en teams mogen weer sporten in de buitenlucht. Dat laatste is goed nieuws voor de miljoenen honkbalfans in het land. Volgende week mogen de ploegen vier oefenwedstrijden afwerken, een week later moet de competitie beginnen.

Voorwaarden

De hervatting van ’s lands meest populaire sport gebeurt wel onder strenge voorwaarden. De teams spelen voorlopig nog zonder publiek. Spelers dienen met een speciale app van de bond dagelijks een vragenlijst over hun gezondheidstoestand in te vullen. Voor en na wedstrijden wordt hun temperatuur opgenomen.

Maar de grootste veranderingen vinden plaats op het veld. De bond drukt de spelers op het hart geen high fives meer te doen, iets wat zeer gebruikelijk is als iemand heeft gescoord, zeker als het een home-run betreft.

Spugen

En dan behoort ook het spugen nog eens tot het verleden. Waarom honkballers zoveel speeksel uitwerpen is niet helemaal duidelijk. Het bevochtigen van de handschoenen is één van de verklaringen, maar het heeft ook met traditie te maken. Ooit kauwden veel honkballers op pruimtabak, tegenwoordig gebruiken ze kauwgom of zonnebloempitten. Dat was oorspronkelijk bedoeld om tijdens de urenlange wedstrijden geen droge mond te krijgen, jonge spelers kopiëren dat gedrag nu van de sterren op televisie.

Dat zelfs deze gewoonte moet wijken, zegt iets over de angst bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten dat het virus opnieuw de kop opsteekt. Hoewel er maandag nog slechts dertien nieuwe besmettingsgevallen werden geteld, inclusief zeven passagiers die aankwamen op de luchthaven, blijft de regering voorzichtigheid prediken. De openbare scholen blijven daarom nog even dicht.

Sterspelers

Veel Zuid-Koreanen zijn allang blij dat er straks weer honkbal op televisie is. Ze zullen wel nog even moeten wachten op sommige buitenlandse sterspelers. Veel clubs hadden die vanwege het uitstel van de competitie verlof gegeven om hun familie te bezoeken. Bij terugkomst moesten ze twee weken in quarantaine en het duurt nog even voordat ze weer speelklaar zijn.