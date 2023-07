Zuid-Korea verrast Oekraïne met hulp bij het opruimen van Russische mijnen

Een Oekraïense militair aan het front bij Bachmoet, waar dit weekend zwaar werd gevochten. Beeld Anatolii Stepanov / AFP

Zuid-Korea heeft zich tot dusver onthouden van directe militaire steun aan Oekraïne, maar leverde sinds dit voorjaar wel grote hoeveelheden 155 mm-granaten aan de Verenigde Staten. Dit stelde Washington in staat veel munitie aan Oekraïne te blijven leveren. Tot nu toe leverde Zuid-Korea vooral helmen en scherfvesten aan Kyiv, maar nu overweegt het land bij te springen met materieel om mijnen te detecteren en op te ruimen. ‘We denken erover na omdat de Oekraïense vraag hiernaar wanhopig groot is gebleken’, zei nationaal veiligheidsadviseur Kim Tae-hyo daarover.

Mijnen zijn de afgelopen weken de grootste barrière gebleken voor Oekraïense troepen die willen oprukken. De Russen hebben enorme mijnenvelden aangelegd, met grote aantallen antitank- en antipersoneelsmijnen van verschillende typen. Niet alleen de dichtheid waarmee de mijnen gelegd zijn is een probleem, maar ook het feit dat al door Oekraïne vrijgemaakte paden vanuit de lucht met drones opnieuw van mijnen kunnen worden voorzien.

Kyiv heeft echter maar 15 procent van de middelen ter bestrijding van mijnen gekregen die het aan westerse landen had gevraagd, zo zegt een hoge Oekraïense functionaris tegen The Washington Post. Bovendien zijn de grote, zware en luidruchtige mijnenruimers een makkelijk doelwit voor de Russen. Om die reden zijn de Oekraïners gedwongen het grote materieel achter te houden en proberen ze met kleine groepjes mijnenruimers een weg voorwaarts te banen.

Clustermunitie

Amerikaanse clustermunitie – een omstreden type munitie dat in meer dan honderd landen verboden is – zou Oekraïne inmiddels wel hebben bereikt. De Oekraïners aasden daar al lang op vanwege hun structurele gebrek aan munitie. Ze willen de nieuwe munitie inzetten tegen goed ingegraven Russische stellingen. Dat de VS na maandenlange aarzelen deze munitie toch besloten te leveren, onderstreept de omvang van het munitietekort waarmee Oekraïne kampt.

De Russische president Poetin zei zondag dat Rusland ‘afdoende reserves’ clustermunitie heeft. ‘We hebben het nog niet gebruikt', zei hij, ‘maar als het tegen ons wordt gebruikt, behouden we ons het recht voor tot wederkerige actie’. Poetins bewering is volkomen strijdig met gedocumenteerde waarnemingen van de VN, mensenrechtenorganisaties en militaire experts. Al een maand na het begin van Ruslands tweede invasie van Oekraïne meldde de toenmalige hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet dat Rusland ‘al tenminste 24 keer clustermunitie heeft ingezet in dichtbevolkte gebieden’.

Er zijn geen indicaties dat dit sindsdien is afgenomen. Een van de bekendste en dodelijkste Russische aanvallen met clustermunitie was die op het treinstation van Kramatorsk in april 2022, waarbij 63 doden vielen. Vorige week nog vielen er bij een Russische aanval op de stad Lyman zeven burgerdoden.