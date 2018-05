Zuid-Korea na ontmoeting met Noord-Korea: Kim Jong-un heeft zinnen gezet op ontmoeting met Trump

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is nog altijd bereid tot het 'kernwapenvrij maken' van het Koreaanse schiereiland en is 'vastberaden' op 12 juni met de Amerikaanse president Trump hierover te onderhandelen. Dat zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zondag tijdens een persconferentie over zijn verrassende ontmoeting met Kim, zaterdagmiddag.

President Moon Jae-in omhelst Noord Korea's leider Kim Jong-un. Foto AFP

Volgens Moon kwam het initiatief voor de ontmoeting - de vierde ooit tussen leiders van de beide Korea's - van Kim. De Noord-Koreaanse leider had vrijdag telefonisch contact gezocht om te overleggen over de recente beslissing van Trump de top van 12 juni af te blazen.

'Als Kim en Trump echt een succes willen maken van de ontmoeting, moeten ze de bestaande misverstanden uit de wereld helpen door direct met elkaar te praten', aldus Moon. 'Kim zei dat hij het hiermee eens is.'

Trump blies de ontmoeting donderdag af vanwege de 'openlijke vijandelijkheden' in verklaringen van Noord-Korea's staatspersbureau. Pyongyang had de afgelopen weken meermaals in felle bewoordingen geklaagd over het feit dat Amerikaanse officials bleven aandringen op het Libië-scenario.

De Libische leider Kadhafi stopte in 2003 op aandringen van de westerse landen met zijn nucleaire activiteiten, en had dus niets om mee te dreigen toen zijn land in 2011 werd gebombardeerd door de westerse landen. Kadhafi werd in de daaropvolgende chaos door rebellen gedood.

Onzekerheid over veiligheidsgaranties

De onderhandelingen tussen beide landen liepen deze week spaak, onder meer doordat de Noord-Koreanen niet waren komen opdagen bij een overleg in Singapore en volgens Washington ook niet meer de telefoon opnamen voor overleg. Dit voedde de scepsis dat Pyongyang helemaal niet bereid is zijn kernwapens op te geven. Moon zei zondag dat er in Pyongyang een 'sluimerende onzekerheid' bestaat over de veiligheidsgaranties die de VS zouden moeten bieden in ruil voor het opgeven van de kernwapens.

Met de spontante ontmoeting probeert Moon opnieuw te bemiddelen tussen Washington en de VS, om zodoende de top van 12 juni weer op de rails te krijgen. De snel geregelde ontmoeting is ook een signaal aan Trump dat een terugkeer naar de situatie van vorig jaar - toen Noord-Korea onder leiding van Trump internationaal gezien steeds verder werd geïsoleerd - niet meer mogelijk is. 'De ontmoeting gisteren was alleen al belangrijk omdat het spontaan en geroutineerd tot stand kwam, zoals vrienden elkaar zouden ontmoeten. Dit is zoals het zou moeten gaan tussen ons.'

Moon en Kim spraken af dat delegaties van beide landen elkaar volgende week zullen treffen. Sinds de vorige ontmoeting tussen de twee leiders, op 27 april, waarbij onder meer werd afgesproken te streven naar een permanent vredesakkoord, spraken de twee Korea's niet meer met elkaar. Het Noorden had een belangrijk overleg op het laatste moment afgezegd. Het is nog steeds niet duidelijk waarom.

Moon zei vrijdag al dat hij er alles aan doet om het momentum in de vredesbesprekingen te bewaren. Dat lijkt niet onsuccesvol. Trump zei zaterdagavond (lokale tijd) dat gesprekken ter voorbereiding op de ontmoeting nu weer 'gladjes verlopen'. 'We kijken naar 12 juni. Dat is niet veranderd.' Dit weekend reist een team van het Witte Huis naar Singapore om de mogelijkheden voor de top verder te onderzoeken.