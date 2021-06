Zuid-Korea gaat ‘Israëlisch’ raketschild ontwikkelen uit bescherming tegen Noord-Korea

Een militaire parade in Noord-Korea, Pyongyang. Beeld EPA

De Zuid-Koreaanse regering maakte maandag bekend dat zij ruim twee miljard euro uittrekt voor het project dat uiterlijk in 2035 gereed moet zijn. Seoul, dat maar zo'n dertig kilometer van de grens met Noord-Korea ligt, is een makkelijk doelwit voor de Noord-Koreaanse artillerie.

Het land heeft al de beschikking over Thaad-raketten die neerkomende ballistische raketten kunnen onderscheppen, maar het IJzeren Koepel-systeem is bedoeld als bescherming tegen de Noord-Koreaanse langeafstandskanonnen en mobiele raketbatterijen.

Geschat wordt dat Noord-Korea langs de grens met Zuid-Korea 13duizend kanonnen en raketbatterijen heeft staan, waarvan het grootste deel gericht is op Seoul met zijn bevolking van bijna tien miljoen mensen.

Beschietingen

Noord-Korea voert een enkele keer beschietingen uit op doelen aan de andere kant van de grens, maar tot nog toe blijft Seoul gespaard. De laatste keer was in 2010 toen Noord-Korea tientallen granaten afvuurde op het eiland Yeonpyeong voor de kust van Zuid-Korea.

Israël heeft veel succes met zijn IJzeren Koepel dat sinds tien jaar operationeel is. Bij de recente elfdaagse militaire confrontatie met Hamas wist het raketschild ongeveer 90 procent van de raketten die het wilde onderscheppen neer te halen.

In totaal werden in de eerste week van de oorlog 1.210 stuks onderschept. Maar of zo'n raketschild ook zo effectief zal zijn tegen de Noord-Koreaanse beschietingen, is nog de vraag. Noord-Korea beschikt over veel modernere en zwaardere wapens dan Hamas.