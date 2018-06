Zuid-Korea en VS schorten hun legeroefeningen voorlopig op

Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben hun gezamenlijke militaire oefeningen in augustus opgeschort om de gesprekken met Noord-Korea over nucleaire ontwapening te vergemakkelijken. Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. Het besluit werd later door het Amerikaanse Pentagon bevestigd.

‘Zuid-Korea en de VS hebben deze beslissing genomen omdat we geloven dat die een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van het momentum’, zei defensiewoordvoerder Choi Hyun-soo dinsdag in Seoul over het besluit de gezamenlijke operatie Ulchi Freedom Guardian voorlopig stil te leggen.

De beslissing werd al verwacht. De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week na zijn top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore gezegd dat hij de ‘provocatieve en dure war games’ van het Amerikaanse leger met Zuid-Korea zou opschorten, tenzij de onderhandelingen over het afbouwen van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma zouden mislukken.

Hoewel Trumps aankondiging vorige week zowel de Amerikaanse als de Zuid-Koreaanse legerleiding volslagen leek te verrassen, was daar nu niets meer van te merken. De Amerikaanse woordvoerder Dana White bevestigde dat de voorbereidingen voor de oefeningen in augustus zijn gestaakt, maar dat over volgende oefeningen nog geen besluiten zijn genomen. Andere gezamenlijke oefeningen met Japan en andere landen in de regio gaan wel door.

De Japanse minister van defensie Itsunori Onodera toonde begrip voor de stap van de VS en Zuid-Korea, maar benadrukte wel dat beide landen moeten doorgaan met hun gezamenlijke militaire oefeningen. Het zijn ‘belangrijke steunpilaren’ voor de regionale vrede en stabiliteit, aldus Onodera.

Militairen van het Amerikaanse (links) en Zuid-Koreaanse leger (blauwe hoofdband) tijdens de jaarlijkse oefening. Foto AP

Vorig jaar deden 17.500 Amerikaanse en meer dan 50.000 Zuid-Koreaanse militairen mee aan operatie Ulchi Freedom Guardian, al is het meer een oefening met computersimulaties dan met echte troepen en wapens. Ook Australische, Britse, Canadese en Colombiaanse troepen deden mee. Dit voorjaar hielden Zuid-Korea en de VS nog twee andere legeroefeningen.

Tegelijk met Ulchi Freedom Guardian houdt Zuid-Korea elk jaar een nationale oefening voor civiele verdediging, waarbij Zuid-Koreaanse burgers op het teken van sirenes massaal hun toevlucht nemen in schuilkelders en metrostations. Volgens een regeringswoordvoerder zal deze oefening afhankelijk van de omstandigheden in aangepaste vorm doorgaan of afgeblazen worden.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un arriveerde intussen dinsdag in Beijing, waarschijnlijk om de Chinese president Xi Jinping op de hoogte te brengen van de resultaten van zijn onderhandelingen met president Trump in Singapore vorige week. Het is Kims derde bezoek aan Beijing dit jaar. Anders dan tot nu toe werd zijn komst door Chinese staatsmedia officieel aangekondigd.