Zuid-Korea biedt excuses aan voor mislukte raketlancering in reactie op Noord-Koreaanse provocatie

Zuid-Koreaanse F15K gevechtsvliegtuigen en Amerikaanse F16's tijdens de gezamenlijke oefening. Beeld AP

Tijdens de gezamenlijke oefening die Noord-Korea moet laten zien dat een aanval zal worden afgeslgen, vuurde het leger meerdere raketten af. Een hiervan, een Zuid-Koreaanse Hyunmoo-2-raket, stortte echter vlak na de lancering neer op een militaire luchthaven in een buitenwijk van kustplaats Gangneung.

Brandende raketbrandstof veroorzaakte vuur en rook, de explosieve kop explodeerde niet, volgens persbureau Reuters. Zuid-Korea meldt dan ook geen gewonden. Wel ontstond er verwarring en paniek onder inwoners, die zich afvroegen of er sprake was van een aanval door Noord-Korea. De onzekerheid werd verergerd doordat een verklaring urenlang uitbleef.

De mislukte rakettest oogstte kritiek van politici. Kweon Seong-dong, die de regio waarin de raket neerstortte vertegenwoordigt in het parlement, eiste een verklaring omdat een ‘met ons belastinggeld betaald wapensysteem onze eigen mensen bedreigde’ en bekritiseerde het gebrek aan communicatie. Het leger heeft een onderzoek aangekondigd.

De mislukking is een smet op de oefening van Zuid-Korea en de VS, die Noord-Korea duidelijk moet maken dat een eventuele aanval zal worden afgeslagen. Directe aanleiding voor de rakettest was een ballistische middellangeafstandsraket die Noord-Korea dinsdag afvuurde in de richting van de Japanse Zee. Na over Japan te hebben gevlogen belandde die in de Stille Oceaan.

In totaal legde hij volgens de Japanners 4.600 kilometer af, de grootste afstand ooit voor een Noord-Koreaanse raket. Japanners in het noordoosten van het land kregen dinsdag een waarschuwing om dekking te zoeken. De raket vloog op honderden kilometers hoogte boven Japanse grond. Het was de eerste keer sinds 2017 dat een Noord-Koreaanse raket boven de Japanse archipel vloog. Destijds volgde enkele dagen later een nucleaire proef.

Dinsdag hielden Zuid-Korea en de VS al militaire oefeningen in reactie op Noord-Koreaanse lanceringen de dagen ervoor. Hier waren acht gevechtsvliegtuigen bij betrokken, vier van beide landen. Zij hebben volgens het Zuid-Koreaanse leger ‘een virtuele vijand’ beschoten in de Gele Zee, ten westen van het Koreaanse schiereiland.