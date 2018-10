Zuid-Italiaanse burgemeester gearresteerd voor ‘bevorderen illegale migratie’

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini reageerde opgetogen op zijn arrestatie, terwijl medestanders van Lucano spreken over een politieke arrestatie.

Lucano zit sinds dinsdagochtend vroeg in huisarrest. De Italiaanse financiële politie is met een onderzoek bezig. De burgemeester wordt onder meer beschuldigd van het faciliteren van schijnhuwelijken tussen inwoners van Riace en migranten, opdat die laatsten in Italië konden blijven wonen. Ook zou hij hebben gesjoemeld met aanbestedingscontracten voor de vuilnisophaal in zijn regio. Dat gebeurt nu door sociale coöperaties die migranten in dienst hebben.

Een migrant bouwt aan een brug in Riace. Foto Nicola Zolin

Wereldwijd symbool

Lucano werd bekend toen hij burgemeester werd van zijn geboortedorp Riace, een gehucht in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Volgens Lucano zijn vluchtelingen in Riace geen last, maar juist een antwoord op de aanhoudende ontvolking – ‘er is geen vluchtelingenprobleem, er is alleen een vluchtelingenoplossing’, zei hij in een interview met de Volkskrant. De vluchtelingen, die in Riace ongeveer kwart van de bevolking vormen, wonen in leegstaande huizen, proberen mee te draaien in de lokale economie en helpen de stad verjongen.

Het leverde Lucano internationale faam op. In 2016 werd hij door het Amerikaanse blad Fortune uitgeroepen tot een van de vijftig meest invloedrijke personen ter wereld en de prominente Italiaanse journalist Roberto Saviano noemde zijn project een ‘bewijs dat Utopia bestaat’.

Een migrant haalt het vuilnis op met een ezel. Foto Nicola Zolin

Kritiek

In eigen land echter leverde zijn open houding tegenover migranten Lucano juist extreem veel kritiek op. Wat daarbij niet helpt is dat hij een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de huidige minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Hij noemde Salvini vlak na zijn aantreden ‘een nul’ en toen er deze zomer stevig werd gekort op de subsidies voor zijn vluchtelingenproject, ging Lucano tijdelijk in hongerstaking.

‘Vanaf het moment dat je havens afsluit en muren optrekt ‘in naam van alle Italianen’, kun je er vanuit gaan dat er ook tegenstand komt tegen deze barbaarse processen van ontmenselijking’, zei hij toen. In datzelfde gesprek noemde hij Riace een symbool voor ‘het Italië dat zich verzet’.

Veel van zijn medestanders zien in die openlijke tweestrijd tussen Salvini en Lucano een bewijs dat de arrestatie van dinsdag politieke motieven had. ‘Wie het rapport van de rechter bekijkt, ziet dat er geen enkele misdaad is gepleegd. Waaraan is Lucano precies schuldig?’, schrijft voormalig minister en Europarlementariër Cécile Kyenge. ‘Aan solidariteit en medemenselijkheid misschien?’ Een goede vriend van Lucano, schrijver Gioacchino Criaco, zei dat ‘dit systeem alleen kan leven met een politiek van angst. Daarom moeten alle voorbeelden van deugdzaamheid worden uitgeroeid.’

Dinsdagochtend reageerde diezelfde Salvini via Twitter opgetogen op de arrestatie: ‘Verdulleme, wie weet wat Saviano en alle andere buonisti (gutmenschen, red.) die Italië willen vullen met immigranten nu zullen zeggen!’

Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!#Riacehttps://t.co/Ae1ROuMwA8 Matteo Salvini

Minister Salvini, tevens leider van de antimigratiepartij Lega, gaat sinds hij in juni aantrad bijzonder voortvarend te werk. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne een einde te maken aan de enorme migratiegolf richting Italië en zorgde er sindsdien voor dat er minder bootmigranten aankomen, hij deelt minder verblijfsvergunningen uit en zet meer migranten zonder papieren het land uit.

Decreet-Salvini

Salvini loodste vorige week een reeks nieuwe anti-migratiemaatregelen door de Kamer. Dit zogenoemde ‘decreet-Salvini’ maakt het onder andere veel moeilijker asiel aan te vragen op basis van humanitaire gronden, zoals Afrikaanse homoseksuelen die in hun thuisland worden vervolgd.

De harde opstelling van Salvini doet zijn ster bijna wekelijks rijzen. Volgens de meest recente peilingen schommelt zijn partij Lega inmiddels rond de 32 procent; bij de verkiezingen in maart was dat nog 17 procent.