Zuid-Hollandse lijsttrekkers kruisen de degens in wegzinkend Gouda: ‘Waar bent u dan eigenlijk voor?’

In het landelijk campagnegeweld raakt het wat ondergesneeuwd, maar Nederland kiest woensdag in de eerste plaats provinciebestuurders. In Gouda debatteerden twaalf aspirant-Statenleden maandagavond over Zuid-Hollandse problemen als bodemdaling. ‘Maak van het Groene Hart geen openluchtmuseum.’

Landelijke partijleiders als Caroline van der Plas en Mark Rutte zijn deze dagen niet van de televisie weg te slaan, want de Eerste Kamerverkiezingen staan voor de deur. ‘Tweestrijd’-debatten tussen de VVD en GroenRood moeten de Nederlander wijsmaken dat hij op 15 maart uit slechts twee smaken kan kiezen in het stemhokje, en dat de aanstaande verkiezingen maar om één ding draaien: wie wordt de grootste in de Senaat?

Ondertussen proberen regionale lijsttrekkers en kandidaat-Statenleden buiten het zicht van de tv-camera’s de lokale kiezer te overtuigen met hun provinciale verkiezingsprogramma. Overal in het land werken ze zich al weken in het zweet op verkiezingsbijeenkomsten in zalencentra en buurthuizen, hengelend naar die ene extra stem. Maandagavond verzamelen twaalf Statenkandidaten zich in de bibliotheek van Gouda voor het laatste grote verkiezingsdebat in Zuid-Holland.

Over de auteur

Yvonne Hofs is politiek verslaggever van de Volkskrant en schrijft over financiën, economische zaken en landbouw, natuur en visserij.

Over gebrek aan publieke belangstelling hebben ze niet te klagen. De brede trap die voor de gelegenheid als tribune is ingericht, zit bomvol. Groendocent Erik van de Woestijne (55) is gekomen ‘omdat ik niet precies weet wat ik moet kiezen. Ik heb de Kieswijzer voor Zuid-Holland gedaan en die verwees mij naar de ChristenUnie, maar GroenLinks en Volt spreken mij ook wel aan.’ Hij wordt ‘een beetje moe’ van tv-debatten met landelijke politici, vol ‘debatkunstjes en ingestudeerde oneliners’. ‘Ik hoop dat dit wat meer over de inhoud gaat en wat meer over Zuid-Holland.’

Bouwen in het buitengebied

Van de Woestijne hoopt dat de Zuid-Hollandse lijsttrekkers iets zullen zeggen over bouwen in het laaggelegen buitengebied, want daar is hij mordicus tegen. Dit is een brandend thema in de streek rond Gouda, waar net als elders grote woningnood heerst. Tussen Gouda en Moordrecht verrijst in de Zuidplaspolder een grote nieuwbouwwijk, Westergouwe. Iets verderop in dezelfde polder zijn er bouwplannen voor nog een flinke woonwijk, Het Vijfde Dorp. Maar de Zuidplaspolder is het laagst gelegen stukje Nederland, meer dan 6,5 meter onder NAP. Het hoogheemraadschap heeft de provincie en de gemeente dan ook met klem afgeraden daar te gaan bouwen, omdat de polder alleen met uiterste inspanning droog te houden is.

Het Groene Hart is gevestigd op vruchtbaar, maar inklinkend veen. Wie over de N207 van Leimuiden naar Gouda rijdt, ziet alleen maar platheid. Het landschap is gevormd door de grootschalige landbouw. Eentonige groene weilanden waarop groepen zwanen zich volvreten met eiwitrijk gras, afgewisseld met bruine, vers geploegde akkers. Het water in de Gouwe bij Waddinxveen staat zeker 1,5 meter hoger dan de Polder Bloemendaal ernaast.

‘Gouda zinkt’, zegt de 35-jarige Lotte de Ruiter, voor wie bodemdaling ook een belangrijk zorgpunt is. De oude binnenstad van Gouda scheurt en kraakt, omdat de houten funderingen langzaam wegrotten. Ten behoeve van de nieuwbouw in de Zuidplaspolder en de lokale boeren houdt het waterschap het waterpeil laag. Te laag voor de paalfunderingen in het stadscentrum. Typisch zo’n dilemma waarover de politiek knopen moet doorhakken, want wat goed is voor de een, benadeelt juist de ander.

Huizen voor jonge gezinnen

Een inwoner van het dorpje Gouderak legt zijn zorgen op het bordje van de aanwezige politici. Gouderak mag niet uitbreiden, omdat woningbouw in het beschermde Groene Hart aan banden ligt. ‘Zouden jullie als provinciebestuurders nieuwbouw in mijn dorp toestaan?’, vraagt hij. Het voortbestaan van de dorpsschool staat volgens hem op het spel als er geen huizen voor jonge gezinnen bijkomen.

De provinciale lijsttrekkers doen wat politici meestal doen in zo’n geval, zeker in verkiezingstijd: ze houden zich op de vlakte. SP-lijsttrekker Lies van Aelst zegt dat Zuid-Hollandse gemeenten bij voorkeur binnen de bebouwde kom moeten bouwen, maar haast zich te verklaren dat in het groen bouwen wel moet mogen ‘als het echt niet anders kan’. 50Plus-politica Ellen Verkoelen is tegen bouwen in het buitengebied, maar ook tegen ‘verdichting en hoogbouw’. ‘Waar bent u dan eigenlijk voor?’, vraagt de presentator onder luid gelach van het publiek. Ze is voor renovatie, en voor meer seniorenwoningen.

De restrictie op bouwen in het Groene Hart, sinds tientallen jaren de landelijke beleidslijn, wordt tijdens het debat voorzichtig ter discussie gesteld. Een groot deel van de streek bestaat immers uit ‘groene woestijnen zonder enige vorm van leven’, stelt Carla van Viegen (Partij voor de Dieren). Van Viegen vindt dat het Groene Hart ‘biodiverser’ moet worden, maar anderen trekken uit haar onflatteuze omschrijving juist de conclusie dat bouwbeperkingen onzinnig zijn. De presentator oppert dat het Groene Hart toch geen openluchtmuseum moet worden, en Denk-lijsttrekker Metin Çelik is het daarmee eens. ‘Maar dit ligt heel gevoelig in de politiek.’

Oprit A12 en windturbines

Andere provinciale onderwerpen die aan de orde komen zijn de bereikbaarheid (het verbeteren van de aansluiting van de N11 op de A12, de zogenoemde Bodegravenboog) en de plaatsing van windturbines in het Groene Hart. Een man in de zaal stelt zich voor als tuinder uit Boskoop die zijn bedrijf wil verduurzamen en daarom een windturbine op zijn erf wil bouwen, maar daarvoor geen toestemming krijgt van de provincie.

Deze kwestie zadelt linkse partijen niet enkel in Zuid-Holland op met een dilemma. Het probleem speelt in het hele land. Enerzijds betogen linkse politici dat windmolens op land onontbeerlijk zijn voor het halen van de klimaatdoelen, anderzijds maken ook zij zich zorgen over geluidsoverlast voor omwonenden. Opvallend is dat D66 Zuid-Holland mee wil werken aan de komst van een kerncentrale in de provincie (op de Maasvlakte), terwijl D66 landelijk liever inzet op andere vormen van duurzame energie. GroenLinks Zuid-Holland wil de oprukkende otters en bevers ruim baan geven; BBB wil de wolf de toegang tot de provincie ontzeggen.

Jeroen Otto (42) zegt na afloop dat hij het interessant vond, maar hij vindt het jammer dat de partij van zijn voorkeur (JA21) niet meedeed. Hij mist sowieso wat partijen op de rechterflank, want ook PVV en FvD laten in Gouda verstek gaan. ‘Ik heb even over BBB getwijfeld, maar die zijn tegen de opening van vliegveld Lelystad.’ Otto werkt voor reisorganisatie TUI en is daarom fel tegenstander van beperking van het vliegverkeer, ook op Rotterdam Airport. Hij gaat snel naar huis, ‘want Mark Rutte zit bij Vandaag Inside en dat wil ik wel graag zien.’