Zuid-Afrikanen zien hun leven instorten door nieuwe coronavariant

De omikronvariant heeft Zuid-Afrika achter slot en grendel gezet. Vluchten zijn geschrapt, buitenlanders blijven weg. En dat veroorzaakt wat veel inwoners misschien nog wel meer vrezen dan de ziekte zelf: opnieuw een diep economisch dal. ‘De afzeggingen vermoorden me.’

Pal tegenover het huisje in Soweto waar Nelson Mandela ruim een halve eeuw geleden woonde, rolt Selina Mkhabela (79) demonstratief haar mouw op als Nederland ter sprake komt. Omdat het huisje annex museum amper nog toeristen trekt sinds Nederland – net als veel andere landen – vorige week Zuid-Afrika in de ban deed wegens de ontdekking van de omikronvariant, ontvangt Mkhabela vrijwel geen klanten meer in haar nabijgelegen restaurant. En daarover is de vrouw boos, heel boos, getuige het vertoon van haar spierballen.

‘Vertel de Nederlandse leiders maar dat ze naar mij toe moeten komen’, zo verkondigt Mkhabela, waarna ze in typisch Afrikaans duidelijk maakt dat ze Mark Rutte, Hugo de Jonge en de rest van het Haagse kabinet een flinke optater wil verkopen: ‘Ik zal ze bliksemen!’.

Mkhabela weet heus wel dat de coronabesmettingen in en rond Johannesburg, de miljoenenstad waarin de township Soweto ligt, pijlsnel toenemen sinds de omikronvariant werd ontdekt – zie bijvoorbeeld het zwarte mondkapje dat ze uit voorzorg onder haar blauwe bril draagt. Maar de aangescherpte reisadviezen voor Zuid-Afrika noemt ze veel te voorbarig, aangezien de uitwerking van de omikronvariant nog deels in nevelen is gehuld.

‘Ik vraag me af of ik binnenkort mijn resterende personeel moet ontslaan’, zegt Mkhabela op gehoorsafstand van haar drie serveersters, die tijdens de coronapandemie reeds vijf van hun collega’s hebben zien vertrekken en nu met hun armen over elkaar in het restaurant zitten. Bij gebrek aan klandizie hebben ze de parasols op het terras ingeklapt en de tafels en stoelen weggeruimd. Hun angst is dat het allemaal eindigt zoals bij de bar een deur verderop, waar het recente faillissement zich etaleert als een klapperende lap plastic voor de ingang. Achter het plastic valt een achtergelaten biertap op wieltjes te ontwaren.

Race tegen de klok

Zuid-Afrikaanse wetenschappers zijn ondertussen bezig met een race tegen de klok om antwoorden te vinden op de vraag die tot aan de andere kant van de planeet klinkt: luidt de omikronvariant een nieuwe covid-storm in?

De wetenschappers, trouw als ze zijn aan hun opvatting dat ze de internationale gemeenschap snel en transparant dienen te informeren, praten zowel de Zuid-Afrikaanse als de grote, internationale media regelmatig bij over hun nieuwste bevindingen. Om echt iedereen de kans te geven om mee te luisteren, gaf professor Anne von Gottberg, van het Zuid-Afrikaanse Instituut voor Besmettelijke Ziektes, afgelopen donderdag acte de présence tijdens een onlinepersconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Selina Mkhabela in haar bistro in Soweto. Binnenkort moet ze wellicht haar laatste drie serveersters ontslaan. Beeld Luca Sola

Het slechte nieuws, zo legde von Gottberg uit, is dat de gedeeltelijke immuniteit van mensen die al een keertje covid-19 hebben gehad ‘geen bescherming’ lijkt te bieden tegen de omikronvariant. Dat lag anders met de deltavariant. Zeker is dat het aantal besmettingen in Zuid-Afrika in rap tempo oploopt: donderdag waren het er ruim drie keer zoveel (11.500) als afgelopen zaterdag. En hoewel bijna driekwart van de nieuwe besmettingen is vastgesteld in de provincie Gauteng, het gebied dat Johannesburg omvat, verwacht Von Gottberg dat de infecties binnenkort in alle negen provincies van Zuid-Afrika ‘exponentieel’ zullen toenemen.

Ook het aantal ziekenhuisopnamen en doden als gevolg van covid-19 loopt in Zuid-Afrika weer snel op. Maar, waarschuwt Von Gottberg, het is nog te vroeg om te zeggen of de vierde coronagolf in Zuid-Afrika de vorige zal doen verbleken. Tijdens de piek in juli stierven er op één dag meer dan tien keer zoveel mensen als afgelopen donderdag.

‘We zijn nog niet bezorgd’, zegt Fatima Cotwall, arts op de covidafdeling van het Steve Biko ziekenhuis in de stad Pretoria, op een half uur rijden van Johannesburg. Ondanks de toename van van het aantal patiënten is er bij Cotwall nog plek vrij. Maar, Zuid-Afrika staat pas aan het begin van de vierde golf, dus ‘vraag het me over tien dagen nog eens’, zo voegt ze toe.

Run op vaccins

Andere deskundigen waarschuwen: als de omikronvariant werkelijk zo besmettelijk is als wordt gevreesd, dan kunnen we dermate veel infecties krijgen dat de zorg alsnog overbelast raakt, zelfs al lijkt de variant bij een heleboel patiënten betrekkelijk milde klachten te geven. Vaccineren is daarom het devies, vindt ook Von Gottberg. Volgens haar onderzoeksinstituut zijn de meeste Zuid-Afrikanen die nu in het ziekenhuis belanden ongevaccineerd.

Op de parkeerplaats van de Grace Bible Church in Soweto zet Nande Mokoena (30), een vrijwilliger in een zwarte overall, een dosis Pfizer in de bovenarm van iedere automobilist die voor zijn neus verschijnt. ‘Bij deze drive-inlocatie zien we de laatste dagen steeds meer mensen langskomen, gisteren waren het er wel zestig of zeventig’, zegt hij, met een injectienaald in de aanslag.

Op meer plekken in Zuid-Afrika ontstaat een ware run op de ruimschoots beschikbare vaccins. Dinsdag werden er alles bij elkaar 175 duizend prikken gezet, meer dan tien keer zoveel als twee dagen eerder. Mokoena ziet verschillende oorzaken: bezorgdheid over de omikronvariant, maar ook – en vooral – angst voor de zoveelste nieuwe lockdownmaatregelen. Die wil menig Zuid-Afrikaan, murw gebeukt door de afgelopen anderhalf jaar, koste wat kost vermijden. Bovendien lijken mensen nu een prik te halen omdat president Cyril Ramaphosa afgelopen zondag de invoering van een coronatoegangspas aangekondigd. Wat betreft injecties is er nog een weg te gaan: ongeveer 6 op de 10 volwassen Zuid-Afrikanen zijn niet volledig ingeënt.

Vaccineren op de drive-in. Beeld Luca Sola

Maar zelfs inentingen en de voorlopige afwezigheid van echte lockdownmaatregelen kunnen de Kerst van Khosi Zikalala (41) niet meer redden. Als gids van buitenlandse toeristen gaat ze gebukt onder de gevolgen van de reiswaarschuwingen die op vele duizenden kilometers van Zuid-Afrika zijn afgekondigd. ‘Ik ga net als vorig jaar een sombere Kerst tegemoet, alle tien boekingen die ik voor deze december had staan, zijn afgelopen week afgezegd. Ik verlies onderhand de hoop’, zegt Zikalala, die probeert om met haar knalgele T-shirt, gele sportschoenen en gele haar toch nog iets van ‘positiviteit’ uit te stralen.

De pijn is extra groot omdat de toerismesector net dacht op te krabbelen na de vorige coronagolven. In oktober, nadat Zuid-Afrika maandenlang op de ‘zwarte lijst’ van Groot-Brittannië had gestaan, het land waar de meeste toeristen vandaan komen, dacht het eindelijk weer volop Britse vakantiegangers te kunnen verwelkomen – tot Zuid-Afrika vorige week weer op diezelfde, vermaledijde lijst terecht kwam. ‘Toen ik dat nieuws hoorde, verloor ik in één klap 10 kilo’, zegt de tamelijk gezette Zikalala niet zonder zelfspot.

Gesloten museum

Hoewel de toerismesector, die pre-corona goed was voor bijna 5 procent van alle Zuid-Afrikaanse banen, luidkeels zijn beklag doet, zijn het vooral de grote safaribedrijven en luxe touroperators die gehoord worden, niet de eenpitters zoals Zikalala, die probeert een inkomen bijeen te sprokkelen door buitenlandse bezoekers langs Johannesburgse trekpleisters als het Mandela House en het Apartheid Museum te voeren. Dit museum, dat toch zo’n belangrijk deel van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis vertelt, is trouwens gesloten.

‘Covid’, zo verklaart een bewaakster van het museum kortaf als Zikalala bij de ingang poolshoogte komt nemen. Bekend is dat de instelling eerder gebukt ging onder bestuurlijke problemen, maar het acute gebrek aan inkomsten als gevolg van de coronapandemie heeft letterlijk de deur dichtgedaan. ‘Schokkend’, vindt Zikalala, die niet begrijpt waarom de regerende, voormalige anti-apartheidsbeweging ANC niet alles op alles zet om uitgerekend het Apartheid Museum open te houden.

Gids Khosi Zikalala zit zonder werk. Beeld Luca Sola

Zelf kreeg Zikalala van de overheid vorig jaar eenmalig 1.500 rand (80 euro) coronasteun, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Thuis in Soweto ‘overleeft’ Zikalala – samen met haar zoon Tando, haar zus Lucia en drie kinderen van haar – van de pensioenuitkering van Rosa, de moeder van Zikalala. Ruim 100 euro in de maand, daarvan moet het gezin zien rond te komen. ‘Ik betaalde altijd het lesgeld voor een van mijn nichtjes op een degelijke katholieke school, maar doordat mijn inkomsten zijn verdwenen, hebben we mijn nichtje naar een overheidsschool moeten sturen’, zo verklaart Zikalala.

Geld om de kinderen dagelijks met speciale, beveiligde schoolbussen mee te sturen is er ook niet meer. In plaats daarvan moeten de tieners langs de kant van de weg gewone taxibusjes afvlaggen, die niet altijd even veilig zijn. Inwoners van Soweto werpen soms uit woede – bijvoorbeeld als het stroombedrijf ze weer eens in het donker laat zitten – wegblokkades op met stenen en brandende stukken hout, zoals te zien valt aan de smeulende resten om de hoek bij het huisje van Zikalala. ‘Het ergste aan deze hele pandemie is misschien wel dat we niet weten hoe lang die nog gaat duren’, verzucht ze.

Terug naar moeder

Dat gevoel bekruipt ook Sifiso Zikhali (26), hij neemt graag buitenlandse bezoekers mee naar de 51ste verdieping van Ponte City, de hoogste woontoren van Johannesburg, maar sinds de ontdekking van de omikronvariant en de daaropvolgende lawine aan reisrestricties voor Zuid-Afrika regent het afmeldingen bij hem. ‘De afzeggingen vermoorden me’, zegt Zikhali als hij op verzoek het weidse uitzicht over het stadscentrum laat zien.

Zikhali woonde zelf een paar jaar in de markante woontoren, die gedurende de rassenscheiding ‘slegs vir blankes’ was en tegenwoordig louter zwarten – meer dan tweeduizend – huisvest. Maar door het wegvallen van zijn tour-opbrengsten moest Zikhali kort geleden terugverhuizen naar de woning van zijn moeder, in Soweto. ‘Zij verloor zelf vorig jaar door corona haar baan als receptioniste bij een bedrijf in Johannesburg en verkoopt nu op straat brood.’

Zikhali ziet maar één uitweg uit de ellende: ‘Maak coronavaccinatie in Zuid-Afrika verplicht. Ik ben al ingeënt. Als we allemaal gevaccineerd worden, krijgen we het virus hopelijk in bedwang en raken we minder afhankelijk van landen ver weg, met hun grillige reisrestricties.’