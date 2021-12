Zuid-Afrikaanse rechter geeft Shell vrijbrief om naar olie te zoeken in walvisgebied

Een bultrugkalf speelt onder het oceaanoppervlak voor de kust van Port St. Johns, Zuid-Afrika. Beeld ANP / Cultura Images RF

Vier milieugroepen hadden in een spoedzaak voor het gerechtshof in Makhanda (Grahamstad) geëist dat een eerder afgegeven vergunning voor seismisch onderzoek in het zeegebied bij Oost-Kaap tot nader order zou worden aangehouden. De rechter vond de claim van de eisers dat de olie-exploratie onherstelbare schade zou toebrengen aan de kwetsbare ecologie in het gebied ‘op zijn best speculatief’.

Het zeegebied voor de ‘Wilde Kust’ van de provincie Oost-Kaap kent een rijk en gevarieerd zeeleven. In de zuidelijke wintermaanden trekken bultruggen en andere walvissen er vanuit het Zuidpoolgebied naartoe om er te baren en te paren. Volgens biologen ondervinden de zeezoogdieren hinder van seismisch onderzoek, waarbij explosies worden gebruikt om via geluidsgolven olie en gas in de zeebodem op te sporen.

Shell had tijdens de rechtszaak aangevoerd dat de risico’s van seismisch onderzoek zwaar werden overdreven en dat zijn vergunning volgens de regels was aangevraagd en toegekend. Volgens de milieugroepen is dit echter gebeurd onder een oude wet die sindsdien fors is aangescherpt. Het olieconcern zeg alle mogelijke voorzorgen te nemen om de schade voor het zeeleven te beperken. Zo vindt het seismisch onderzoek komende weken plaats, nu de walvissen weer naar Antarctische wateren zijn gemigreerd. Het bedrijf wil zo snel mogelijk beginnen.

De plannen van Shell leidden afgelopen maanden tot protesten in Zuid-Afrika. De regering van de provincie Oost-Kaap bleef steeds achter de plannen staan. Volgens premier Oscar Mabuyane gaat het slechts om een vooronderzoek, en zou daadwerkelijke exploitatie van de olievoorraden altijd op een duurzame manier moeten gebeuren. Hij benadrukt ook steeds dat de straatarme Oost-Kaap economische ontwikkeling nodig heeft.