Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng ziet verzesvoudiging aantal opnamen, omikron nu in 36 landen gevonden

Met bijna 180 nieuwe coronapatiënten per dag op een bevolking van 15,5 miljoen naderen de opnamecijfers van Gauteng in hoog tempo de Nederlandse. Beeld AP

Opnamen en besmettingen lopen snel op in Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng

De besmettingscijfers in Zuid-Afrika stijgen ongekend snel, de gezondheidautoriteiten melden vrijdag 16.055 coronabesmettingen, het hoogste aantal sinds de grote coronapiek in juli. Twee weken geleden werden dagelijks minder dan duizend positieve testen gerapporteerd.

Vooral in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng, waar de omikronvariant volgens gezondheidsautoriteiten inmiddels dominant is, verergert de nieuwe corona-uitbraak met de dag. Epidemiologen uit de adviescommissie van de regionale premier zeggen dat ze hun projectiemodellen hebben moeten bijstellen: ‘We zagen niet eerder zo’n snelle toename.’

De bevestigde besmettingsgraad is in Gauteng ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde. In een poging het tij te keren, zet de provinciale regering in op vaccinatie. Zo worden onder meer mobiele vaccinatielocaties neergezet bij scholen.

Met bijna 180 nieuwe coronapatiënten per dag op een bevolking van 15,5 miljoen naderen de opnamecijfers van Gauteng in hoog tempo de Nederlandse. En dat terwijl medio november dagelijks nog maar 28 covidpatiënten per dag werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Steeds meer landen sporen omikron op

De omikronvariant van het virus, die vorige week het eerst door Zuid-Afrikaanse onderzoekers is vastgesteld, is inmiddels in 36 landen opgespoord. Daarnaast melden Mozambique, Singapore en Mexico mogelijke omikronbesmettingen.

Veel landen nemen strenge maatregelen om de verspreiding van omikron in te dammen. Zo moeten in Zwitserland tweeduizend leerlingen en medewerkers van een internationale school in quarantaine nadat twee personen besmet bleken met de nieuwe variant. Noorwegen, waar tot nu toe vijf gevallen zijn gedetecteerd, verplicht ook gevaccineerde reizigers nu tot een coronatest bij aankomst.

In Nederland heeft het RIVM tot nu toe 16 besmettingen met omikron gerapporteerd, de mutatie is al zeker sinds 19 november aanwezig in het land.