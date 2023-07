Zuid-Afrikaanse president impliceert dat Poetin naar Brics-top komt, ondanks arrestatiebevel

Vladimir Poetin, Narendra Modi en Xi Jinping tijdens een Brics-bijeenkomst in India in 2016. Beeld AP

Het Brics-verband bestaat sinds 2009, toen Rusland, Brazilië, China, India en later ook Zuid-Afrika besloten samen op te willen trekken. De Brics-bijeenkomsten die sindsdien worden gehouden zijn een tegenhanger van de G7, waarin de zeven grootste westerse industrieën verenigd zijn. Van 22 tot 24 augustus komen de leiders van de weer bij elkaar, dit keer in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Voor dat overleg is de Russische president Poetin ook uitgenodigd, ondanks het arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd door het door Zuid-Afrika erkende Internationaal Strafhof (ICC).

In maart maakte het ICC bekend dat het Poetin wegens de gedwongen deportatie van duizenden Oekraïense kinderen verdenkt van een oorlogsmisdaad. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten zouden Poetin daarom moeten arresteren zodra hij in Johannesburg arriveert, om hem vervolgens uit te leveren aan het strafhof in Den Haag.

Om een conflict met het ICC te voorkomen, zou Ramaphosa’s regering volgens Zuid-Afrikaanse media hebben overwogen om de topbijeenkomst te verplaatsen naar China. Getuige uitspraken van de president zondag is dat plan echter van de baan. ‘We gaan een fysieke Brics-top houden’, zei Ramaphosa tegen journalisten. ‘We zijn allemaal vastbesloten om een ​​top te hebben waarop we elkaar in de ogen kunnen kijken.’ Door de coronapandemie waren eerdere bijeenkomsten van de wereldleiders virtueel. Juist om die reden is er bij de leiders behoefte om elkaar weer persoonlijk te zien, stelde Ramaphosa.

Er zijn ook andere aanwijzingen dat de autoriteiten Poetin niet zullen arresteren als hij voet op Zuid-Afrikaanse bodem zet. Het land onderhoudt al sinds het einde van het apartheidsregime goede banden met Rusland. Ook heeft Zuid-Afrika de Russische invasie van Oekraïne niet veroordeeld. Ramaphosa gaf eerder aan dat zijn land ‘onpartijdig’ is en daarom de voorkeur geeft aan dialoog tussen Moskou en Kyiv.

Als het Russische staatshoofd daadwerkelijk komt in augustus, dan zou het niet de eerste keer zijn dat Zuid-Afrika een door het ICC gezocht staatshoofd weigert uit te leveren. Zo werd de Soedanese dictator Omar Al-Bashir tijdens een bezoek in 2015 niet opgepakt. Twee jaar later verklaarde de Zuid-Afrikaanse regering dat het ICC-bevel niet opwoog tegen een Zuid-Afrikaanse wet die zittende staatshoofden immuniteit verleent tegen vervolging. Dat besluit leverde een ruzie met het ICC op, waarop de Zuid-Afrikaanse regering zei het lidmaatschap op te zeggen.

Sinds het conflict over het niet uitleveren van Al-Bashir heeft Pretoria meermaals aangegeven uit het ICC te stappen, maar dit is nog niet gebeurd. In april zaaide Ramaphosa nog verwarring over de kwestie, toen hij zei dat zijn ANC-partij ‘besloten heeft dat het verstandig is dat Zuid-Afrika zich terugtrekt uit het ICC’. Een paar uur later verstuurde zijn kantoor echter een verklaring waarin stond dat ‘het presidentschap wil verduidelijken dat Zuid-Afrika ondertekenaar blijft (van het ICC, red.)’.