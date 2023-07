Zuid-Afrikaanse minister wil schone lei voor overtreders van coronaregels

Een clash tussen politie en demonstranten die geen mondkapje dragen, oktober 2021 in Kaapstad. Beeld Gallo Images via Getty

Meer dan 400 duizend Zuid-Afrikanen werden tijdens de pandemie gearresteerd terwijl ze de kost probeerden te verdienen. Dat deden ze noodgedwongen buiten de deur, waarmee ze de lockdown negeerden. Net als in andere lagelonenlanden zijn veel inwoners van Zuid-Afrika afhankelijk van een schamel dagloon. Niet naar buiten gaan betekende voor hen geen inkomen en dus ook geen eten.

Zuid-Afrika heeft een grote informele arbeidsmarkt, waar vaste contracten niet de norm zijn. Banen in bijvoorbeeld de horeca en huishouding zijn voornamelijk op basis van oproepcontracten. Tijdens de pandemie werd vooral deze groep arbeidskrachten geconfronteerd met werkloosheid.

Strafblad bemoeilijkt banenjacht

Uit vrijgegeven overheidsdocumenten blijkt dat van alle veroordelingen die rechtbanken in Zuid-Afrika uitspraken tijdens de pandemie, de meeste betrekking hadden op het overtreden van de afstandsregels of het overtreden van de avondklok. Nu bemoeilijken die veroordelingen, en de aantekening op het strafblad, de zoektocht naar werk.

Werkgevers in Zuid-Afrika mogen antecedentenonderzoeken verrichten als onderdeel van het sollicitatieproces, inclusief het controleren op een strafblad. Voorwaarde is dat zij toestemming krijgen van de sollicitant, maar weigering betekent vaak dat de baan naar iemand anders gaat. Mensen met een strafblad worden structureel gediscrimineerd bij het zoeken naar werk, ook al verbiedt de wet dit.

Om die reden heeft minister van Justitie Ronald Lamola een wetsvoorstel ingediend om overtredingen die verband houden met de lockdownregels makkelijker te kunnen schrappen. Het idee is dat mensen daarna makkelijker aan een baan komen.

Koketso Moeti

Volgens burgeractivist Koketso Moeti moet Zuid-Afrika meer doen om de obstakels weg te nemen voor mensen met een strafblad. Dat schrijft ze in The Guardian. ‘Ze leefden de regels niet na omdat ze simpelweg geen keus hadden en lopen nu tegen allerlei beperkingen aan.’ Hoewel het opschonen van het strafblad zelf gratis is, hebben aanvragers een politieverklaring nodig die 170 rand (8,50 euro) kost. ‘Dat is onbetaalbaar voor mensen met beperkte middelen.’

De activist wijst ook op de lange wachttijden voor het wissen van gegevens op het strafblad. Volgens de huidige wetgeving kan het schrappen van een strafblad tot tien jaar duren. Moeti pleit daarom voor een herziening van deze termijn. Ook wil ze dat de regering meer ambtenaren toewijst om de verwerking van de aanvragen te bespoedigen.

Moeti kan gezien de hoge misdaadcijfers begrijpen dat niet iedereen welwillend tegenover de plannen staat. ‘Tweede kansen voor degenen die in aanraking zijn geweest met de wet is voor veel mensen misschien niet prettig, maar de schade die systematische discriminatie en uitsluiting veroorzaakt, is enorm. Bovendien is het geen oplossing.’