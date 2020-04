Zuid-Afrika versoepelt lockdown: mijnen gaan deels weer open

Grondstoffenmijnen in Zuid-Afrika kunnen beperkt aan de slag. Beeld Bloomberg via Getty Images

‘Mensen moeten eten’ en ‘een inkomen verdienen’, zo verklaarde president Cyril Ramaphosa donderdagavond de stapsgewijze versoepeling. Hij stipt daarmee een probleem aan dat speelt in meer Afrikaanse landen.

Vanaf 1 mei mogen sommige winkels en andere bedrijven onder voorwaarden weer open, zei Ramaphosa in een televisietoespraak. Supermarkten mogen meer producten gaan verkopen en grondstoffenmijnen kunnen beperkt aan de slag. Sommige scholen mogen ook weer open, met een maximum aantal leerlingen per klas. Lichaamsbeweging in de openbare ruimte wordt onder voorwaarden weer toegestaan en er mogen straks weer sigaretten worden gekocht.

Zuid-Afrika gaat zo van het zogeheten niveau 5 van zijn lockdown, het strengste, naar niveau 4. Veel andere maatregelen blijven ook na 1 mei nog steeds van kracht: grenzen blijven dicht (behalve voor de repatriëring van mensen), vervoer tussen Zuid-Afrika’s provincies mag alleen voor noodzakelijke redenen zoals goederentransport, en bars blijven gesloten. Ook handhaaft Zuid-Afrika het verbod op de verkoop van alcohol, een maatregel waarmee het land zich onderscheidt.

Weinig coronadoden

Volgens de officiële cijfers heeft Zuid-Afrika 3.953 besmettingen en 75 doden als gevolg van het coronavirus, weinig vergeleken met Europese landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) prijst Zuid-Afrika’s vroege interventie, die behalve de lockdown neerkomt op pogingen om het aantal coronatests op te voeren (er zijn er ruim 140.000 gedaan) en het actief opsporen van mogelijke besmettingen door gezondheidswerkers het land in te sturen. We ‘feliciteren de regering’ met haar aanpak, zei Mike Ryan, directeur Noodsituaties van de WHO, woensdag.

Deskundigen in Zuid-Afrika houden er rekening mee dat het aantal nieuwe besmettingen de komende maanden zal toenemen, maar verwachten dat die toename zich langzamer voltrekt dan het geval zou zijn geweest zonder de vroege maatregelen. Zuid-Afrika heeft tijd gecreëerd om zich voor te bereiden op een eventuele piek, is de gedachte. Omdat de economische gevolgen van de lockdown bijten, probeert de regering-Ramaphosa nu waar mogelijk maatregelen te verzachten.

Alle militairen opgeroepen

Om de circa 60 miljoen Zuid-Afrikanen te ondersteunen heeft president Ramaphosa een corona-hulppakket van liefst 24 miljard euro aangekondigd. Miljoenen armen krijgen de komende maanden extra uitkeringen, aldus het plan. Tegelijkertijd brengt Ramaphosa meer dan 70.000 militairen in paraatheid, vrijwel de gehele krijgsmacht van Zuid-Afrika. Tot nu toe handhaven zo’n 2.800 militairen samen met de politie de lockdown.

Het zou een ‘misverstand’ zijn om te denken dat álle militairen straks gaan patrouilleren, zegt Johan Burger van het Instituut voor Veiligheidsstudies in Zuid-Afrika. Sommige mensen vrezen dit, zeker na lockdown-incidenten waarbij soldaten mensen mishandelden. Burger vertrouwt er op dat de regering het leger al met al onder controle heeft, en de meeste militairen worden straks ingezet voor grenscontroles en het bouwen van corona-behandelcentra, zegt hij.