Zuid-Afrika trekt visum van in Nederland veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven in

Guus Kouwenhoven in Kaapstad in 2018. Beeld EPA

In 2017 werd Kouwenhoven in Nederland tot negentien jaar cel veroordeeld voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in West-Afrika, een vonnis dat in 2018 stand hield bij de Hoge Raad. Rechters achtten bewezen dat Kouwenhoven rond de eeuwwisseling wapens en munitie had geleverd aan troepen van Charles Taylor, de toenmalige president van Liberia die betrokken was bij een burgeroorlog. Kouwenhoven had grote zakenbelangen in Liberia, hij zat onder meer in de autohandel, de bouw en de houtkap. De door hem geleverde wapens zouden ook zijn ingezet in Liberia’s buurland Guinee.

Kouwenhoven heeft een celstraf in Nederland weten te ontlopen doordat hij sinds 2016 in Kaapstad woont. Nederland vroeg Zuid-Afrika wel om hem uit te leveren, maar volgens een Zuid-Afrikaanse rechtbank is dit niet mogelijk op basis van het uitleveringsverdrag. Kouwenhoven heeft zijn misdaden immers niet in Nederland maar in West-Afrika gepleegd, zo stelde de rechtbank in Kaapstad in februari van dit jaar. Waarom Zuid-Afrika nu heeft besloten om Kouwenhoven niet langer een visum te geven en hem tot persona non grata te verklaren, is nog niet duidelijk.

De vraag is wat Kouwenhoven gaat doen als over tien dagen mocht blijken dat zijn Zuid-Afrikaanse visum definitief niet wordt verlengd. Pikant is dat later deze maand in Kaapstad een hoger beroep gepland staat van de Zuid-Afrikaanse justitie, die bezwaar maakt tegen de bepaling dat Kouwenhoven niet aan Nederland kan worden uitgeleverd. Dan zal blijken of Kouwenhoven ‘gewoon’ bij de rechtbankzitting komt opdraven.