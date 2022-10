Zuid-Afrika stelt haven open voor Russisch superjacht, ondanks verzet van de burgemeester van Kaapstad

Het superjacht Nord in op 12 oktober in de haven van Hongkong. Beeld Jerome Favre / ANP / EPA

Het zou een ‘morele plicht’ zijn om de Nord, een van de superjachten van staalmiljardair Aleksej Mordasjov, de toegang tot Kaapstad te ontzeggen, zei burgemeester Geordin Hill-Lewis donderdag. Mordasjov is een belangrijke bondgenoot van de Russische president Poetin, en is eerder door zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten op de sanctielijst gezet. Maar de Zuid-Afrikaanse regering is het niet met Hill-Lewis eens en zegt niet gebonden te zijn aan de door westerse landen opgelegde sancties.

‘Zuid-Afrika hoeft zich alleen te houden aan sancties die zijn aangenomen door de Verenigde Naties’, stelt een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Hij beschuldigt de burgemeester van grootsheidswaan: ‘Het gemeentebestuur heeft niets over de landsgrenzen te zeggen.’

Aleksej Mordasjov is een van de rijkste Russische oligarchen. Hij maakte fortuin dankzij Severstal, een van de grootste staalproducenten van Rusland. Bovendien had zijn bedrijf een belang in de Bank Rossiya. Deze ‘bank van Poetin’, zoals critici hem noemen, had volgens de EU veel functionarissen als klant die hebben geprofiteerd van de annexatie van de Krim. Mordasjov bezit tevens eenderde van de aandelen van touroperator TUI. In maart trad hij terug uit de raad van commissarissen van het reisconcern, nadat hij als gevolg van EU-sancties geen winst meer uit zijn investering kon halen.

Waarde 500 miljoen dollar

In maart legde de Italiaanse politie beslag op een ander superjacht van de oligarch, de Lady M. Om te voorkomen dat de Nord, zijn grootste superjacht, met een waarde van 500 miljoen dollar, ook aan de ketting gaat, is het schip nu onderweg naar Kaapstad. De reis vanuit Hongkong wordt nauwgezet gevolgd, omdat het schip is uitgegroeid tot een symbool van de westerse sancties tegen de kring rond president Poetin.

Dat het jacht nu toch welkom is in de Zuid-Afrikaanse metropool, mag geen verrassing heten. De regering heeft altijd een andere lijn getrokken dan westerse landen. Al sinds maart dit jaar weigert ze de Russische invasie af te keuren. Tijdens een VN-bijeenkomst vorige maand over over de veroordeling van de annexatie van vier Oekraïense provincies onthield Zuid-Afrika zich van stemming.

‘Het moet gezegd worden dat het buitenlandbeleid van ons land met betrekking tot de illegale, imperialistische oorlog van Rusland tot nu toe niets minder dan beschamend is geweest’, stelt Hill-Lewis, die politiek actief is namens de belangrijkste oppositiepartij van Zuid-Afrika. De woorden van de burgemeester maken weinig uit: de Nord komt naar schatting in de tweede week van november in Kaapstad aan.