Zuid-Afrika rouwt om zijn ‘Afronaut’ (die de ruimte nooit haalde)

Mandla Meseko in zijn Apollo Space Academy-overall in februari 2014. Beeld AP

Mandla Maseko moest de eerste zwarte Afrikaan in de ruimte worden. De parttime dj uit een Zuid-Afrikaanse township doorliep in 2013 een door Unilever gesponsorde training bij NASA’s Kennedy Space Center in Florida. Maar Mandla Maseko, bijgenaamd de Afronaut, heeft zijn droom nooit kunnen verwezenlijken. Het commerciële ruimteprogramma ging in 2017 failliet en Maseko (30) is dit weekeinde overleden bij een motorongeluk.

Maseko werd in 2013 samen met 22 andere gelukkigen uit een miljoen aanmeldingen van overal ter wereld geselecteerd voor de Axe Apollo Space Academy, een opleidingsprogramma vernoemd naar Unilevers deodorantmerken Axe en Apollo. Achter de commerciële ruimtereis zaten Amerikaanse en Nederlandse exploitanten onder wie Michiel Mol, de man achter internetbedrijf Lost Boys en Formule 1-team Spyker.

Tegen de BBC vertelde Maseko dat hij op tv een advertentie voor het programma voor de ‘AxeTronauts’ had gezien en zich had aangemeld. Na tests met gewichtloosheid in Zuid-Afrika en Florida was hij uitverkoren. ‘Ik wil naar de maan en daar de Zuid-Afrikaanse vlag planten’, vertelde Maseko. Tijdens zijn training in Florida ging hij nog in een oranje jumpsuit en met de Zuid-Afrikaanse vlag om zijn schouders op de foto met Buzz Aldrin, de astronaut die in 1969 samen met Neil Armstrong voet op de maan had gezet in de Apollo 11-missie.

Mandla Maseko in een ruimtepak van NASA tijdens een training. Beeld The South African

Maseko, zoon van een schoonmaakster en een automonteur, hoopte met zijn ruimtevaart ‘de jeugd van Zuid-Afrika en de rest van Afrika’ te inspireren en te laten zien ‘dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt (…) zo lang je hard werkt’. Het overlijden van de ‘Spaceboy’, bekendgemaakt door zijn familie, maakt in Zuid-Afrika veel rouwbetoon los.

Maseko’s ruimtetrip had in 2015 al moeten plaatsvinden, maar het commerciële ruimtevaartbedrijf met de beoogde Lynx-shuttle kwam in de problemen. XCOR Aerospace uit de VS nam in 2014 eerst nog wel Space Expedition Corporation over, waarmee ondernemer Michiel Mol samen met zijn jeugdvriend Maarten Elshove en de F16-veteranen Ben Droste en Harry van Hulten vluchten had willen verzorgen vanaf Carribean Spaceport, in Curaçao. Maar in 2017 ging XCOR failliet.