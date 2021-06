Zuid-Afrika pakt corruptie aan: oud-president Zuma de cel in vanwege obstructie

Jacob Zuma voor het Hooggerechtshof in Pietermaritzburg bij de start van zijn corruptiezaak in mei. Beeld AP

De uitspraak is een opsteker voor Zuma’s opvolger Cyril Ramaphosa, die probeert op te treden tegen corrupte praktijken binnen de regeringspartij ANC.

Zuma’s regeerperiode, van 2009 tot 2018, werd geteisterd door schandalen over vriendjespolitiek en fraude. Na zijn aftreden weigerde hij mee te werken met een commissie die in het leven was geroepen om het wanbestuur in kaart te brengen. In januari van dit jaar verplichtte de hoogste rechtbank van Zuid-Afrika Zuma om alsnog voor de commissie te verschijnen. Omdat Zuma opnieuw weigerde, is nu de maat vol. Hij is door het Grondwettelijk Hof veroordeeld voor ‘minachting’.

Zuma krijgt van het hof vijf dagen de tijd om zich bij de politie te melden. Doet hij dat niet, dan moet de politie alles in het werk stellen om Zuma te pakken te krijgen, zo liet rechter Sisi Khampepe dinsdag weten in Johannesburg. Zuma was bij de uitspraak niet aanwezig.

Wapendeal

De veroordeling is groot nieuws in Zuid-Afrika, waar veel mensen benieuwd waren of de man die eens de machtigste positie van het land bekleedde, ter verantwoording kan worden geroepen voor machtsmisbruik. Veel Zuid-Afrikanen denken met afgrijzen terug aan het presidentschap van Zuma. Zijn beleid om hoge posities bij staatsbedrijven aan gecorrumpeerde vrienden te geven, wordt gezien als een voorname reden waarom basale diensten als de waterleverantie en de stroomvoorziening in Zuid-Afrika tegenwoordig in een slechte staat verkeren.

Huidig president Ramaphosa probeert sinds zijn aantreden in 2018 het tij te keren, onder meer door het regerende ANC te zuiveren van politici die uit het kamp van Zuma stammen. Vorige maand boekte Ramaphosa een overwinning toen het ANC-bestuur besloot om de van corruptie verdachte secretaris-generaal van de partij, Ace Magashule, te schorsen. In het ANC woedt al jaren een strijd tussen aanhangers van Ramaphosa en van Zuma.

Zuma staat intussen ook nog terecht in een zaak die stamt uit de tijd dat hij nog geen president was. Eind jaren negentig was hij betrokken bij een wapendeal van meer dan 2 miljard dollar. Hij wordt onder meer verdacht van omkoping en geldwitwasserij. Zuma ontkent dat hij schuldig is.