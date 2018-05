Zuckerberg geeft achter gesloten deuren uitleg aan Europarlementariërs

De nadrukkelijke wens van het Europees Parlement dat Facebook-topman Mark Zuckerberg in eigen persoon tekst en uitleg komt geven over het dataschandaal met Cambridge Analytica wordt ingewilligd.

Zuckerberg tijdens een hoorzitting in april van dit jaar Foto EPA

Mogelijk volgende week al komt Zuckerberg naar Brussel, zo meldt parlementsvoorzitter Antonio Tajani. ‘Zijn komst is een stap in de goede richting om het vertrouwen te herstellen. Onze burgers verdienen volledige en gedetailleerde uitleg’, aldus Tajani woensdag in een verklaring op Twitter.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb Antonio Tajani

In tegenstelling tot zijn recente optreden voor het Amerikaanse Congres zal de voorman in Brussel zijn uitleg achter gesloten deuren doen: alleen de fractieleiders en de rapporteur van de Commissie Burgerlijke vrijheden zullen aanwezig zijn. Eerder zei het Europese Parlement al dat de excuses van Zuckerberg in de VS niet genoeg zijn: hij moet ook in Europa komen uitleggen hoe het kon gebeuren dat privégegevens werden misbruikt. Ook willen ze weten hoe dit voortaan kan worden voorkomen.

Apps geblokkeerd

Eerder deze week maakte Facebook bekend dat het zo’n tweehonderd apps heeft geblokkeerd die mogelijk ook malafide zijn. Tot nu toe onderzocht Facebook naar eigen zeggen duizenden apps. Van de tweehonderd apps die nu zijn geschorst, wordt nader onderzocht of ze de verzamelde persoonlijke gegevens daadwerkelijk hebben misbruikt. Als dat zo is, worden de apps definitief verbannen en zullen de getroffen Facebook-gebruikers op de hoogte worden gesteld, zoals dat ook na het Cambridge Analytica-lek gebeurde.

In totaal werden de gegevens van naar schatting 87 miljoen Facebookgebruikers verzameld door dit bedrijf. Hieronder bevinden zich zo’n 2,7 miljoen EU-burgers. Het Nederlandse aandeel is relatief beperkt. De gegevens zijn vervolgens gebruikt bij de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

De fractieleiders hebben besloten ook een hoorzitting te houden met vertegenwoordigers van Facebook en andere betrokken partijen. De nadruk ligt daarbij op de mogelijke impact op verkiezingen in Europa.