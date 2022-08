Zout zwembadwater in opkomst om chloortransporten terug te brengen

Samantha Hamammi met haar zoon Zakaryya in het zwembad. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Aan de zoutige smaak op haar lippen had Miranda te Pas (49) wel gemerkt dat er iets was veranderd aan haar favoriete buitenzwembad De Vliet. Maar haar vrienden en kinderen was niets opgevallen, terwijl ze hier in broeierige zomers als deze meerdere keren per week verkoeling komen zoeken. Samen zitten ze met een zelf meegebrachte parasol en koelbox aan de rand van het Leidse zwembad.

De Vliet is na een verbouwing overgestapt op zoutelektrolyse, een systeem waarbij het chloor dat nodig is om het water te desinfecteren ter plekke uit zout wordt gemaakt. De gemeente Leiden, eigenaar van het zwembad, deed daarvoor een investering van 60 duizend euro.

In de machinekamer van De Vliet is te zien hoe het systeem werkt. In een grote witte tank met een inhoud van 6.000 liter wordt het water eerst gezout. Daarna wordt het water door een elektrolysecel gepompt, waar door de stroming een chemisch proces op gang komt waarbij het meeste zout wordt omgezet in chloor.

De Vliet is niet het enige zwembad dat is overgestapt op deze manier om het water te desinfecteren. Steeds meer zwembaden in Nederland gebruiken zoutelektrolyse en bij nieuwe zwembaden is het inmiddels de standaard, zegt Herman Rijsdijk van Vereniging Sport en Gemeenten, waar gemeenten kunnen aankloppen voor advies bij de verbouwing van een sportcomplex. De fabrikant van het systeem schat dat inmiddels ruim de helft van de zwembaden is overgestapt, al heeft hij geen precieze cijfers.

Miranda te Pas, Wim van der Meel en kinderen Nicky, Dyjaro en Quinn houden het met hun zelf meegebrachte parasol en een koeltas wel uit in De Vliet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Minder tankwagens

Door die omschakeling naar zoutelektrolyse hoeven er minder tankwagens met chloor naar zwembaden te rijden. Bij De Vliet scheelt dat bij warm weer drie ritten per maand. En daar zijn ze bij gemeente Leiden blij mee, omdat de tankwagens daar door een woonwijk reden, en chemische transporten zijn nu eenmaal niet zonder risico.

Bij De Vliet zit sinds de overschakeling op zoutelektrolyse nog steeds evenveel chloor in het water, zegt badmeester Peter Grümmer (56). Dat is immers in Nederland wettelijk verplicht. En dat het systeem meer elektriciteit gebruikt dan de traditionele manier van zwembadreiniging, waarbij eenvoudig chloor aan het water wordt toegevoegd, is voor De Vliet ook geen probleem: het zwembad heeft immers zonnepanelen.

Of het elektrolysesysteem ook minder huidirritatie, rode ogen en chloorlucht veroorzaakt, zoals de fabrikant en de website van het zwembad beweren, is geen uitgemaakte zaak, zegt Maarten Keuten, civiel ingenieur en zwembadexpert aan de TU Delft. Want de verschillen tussen de nieuwe methode en de traditionele manier van chloren zijn nog niet wetenschappelijk onderzocht. ‘Dat is ook niet zo eenvoudig, want daarvoor moet je een experiment opzetten waarbij je alleen het chloorsysteem van het bad verandert.’

Badjuf Yvanka van Capel (26), die aan de rand van het zwembad staat, kan er niets zinnigs over zeggen. Zelf heeft ze gek genoeg een hekel aan zwemmen, en van de badgasten krijgt ze geen opmerkingen over de kwaliteit van het zwemwater. Op deze warme dinsdag houdt ze vooral in de gaten of de kinderen niet bovenop elkaar springen.

Boven op de hoge duikplank staat Yasmin (8), die voordat ze het 50-meterbad in plonst haar duikbril in het water gooit. De roze bril zakt meteen naar beneden, maar ze krijgt het niet voor elkaar om hem van de bodem op te duiken. Haar moeder Samantha Hamammi (36), die haar vanaf de kant instrueert, vertelt dat ze niet eens had gemerkt dat het water wat zoutig smaakt. Wel was het haar opgevallen dat er minder chloorlucht om het bad heen hangt.

Yasmin heeft intussen hulp gekregen. Met de techniek van een geoefende duiker komt Ray Foekens (54) boven water, met de bril triomfantelijk in zijn hand. Foekes – een Feyenoordfan, te zien aan zijn rugtatoeage – is met zijn gezin al om half negen vanuit Voorburg naar het zwembad gekomen om zijn favoriete plek aan het pierenbadje te bemachtigen. Van de verandering in het water merkt hij niet veel: ‘Mijn ogen zijn alleen iets minder geïrriteerd.’

Zachter water

Maar zout water of niet, volgens Foekens en zijn buurman Romano Brusselaars (26) is het Leidse zwembad ‘werelds’ en zijn goede zwemplekken als deze schaars in de omgeving. Vanwege het warme weer zit het natuurwater in de omgeving vol met algen en zwemmen in zee doen ze met hun jonge kinderen liever niet. ‘Als ze dit ooit wegdoen, koop ik het zelf’, zegt Foekens grappend. ‘De teller van de Staatsloterij staat toch op 17 miljoen.’

Onder de parasol aan de rand van het bad is het gezelschap van Van der Pas nog druk aan het discussiëren of ze nu wel of niet iets hebben gemerkt aan het nieuwe water. Vriend Wim van der Meel (44), die met zijn tuinstoel de zon heeft opgezocht, kan het moeilijk beoordelen: ‘Ik drink geen zwembadwater.’ Maar hij heeft zich wel in de techniek verdiept, omdat hij ook thuis een zwembad heeft. Het zou voor ‘zachter’ water zorgen, zegt hij. Maar daar gelooft de 11-jarige Quinn niets van: ‘Ik deed net een bommetje en het water was keihard.’