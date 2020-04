Zorgverzekeraars compenseren tandartsen en fysio’s die in de problemen komen

Tandartsen behandelen alleen nog spoedgevallen en lopen hierdoor veel inkomsten mis. Beeld Belga

Veel zorgverleners maken geen of weinig omzet meer door de coronacrisis. Zo behandelen tandartsen en mondhygiënisten alleen nog spoedgevallen. Zorgverzekeraars gaan zorgverleners compenseren voor de weggevallen omzet sinds 1 maart. Dat geldt voorlopig tot juli, net zoals de regelingen die het kabinet voor bedrijven heeft afgekondigd. Het loket bij de verzekeraars opent 1 mei.

De overheid opende eerder een loket voor noodkredieten aan zzp’ers die plots geen inkomsten meer hebben door bijvoorbeeld de sluiting van de horeca. Hiernaast kunnen werkgevers voor hun werknemers, vast en flex, een bijdrage vragen voor de loonkosten als sinds 1 maart minimaal eenvijfde van de omzet is weggevallen. In eerste instantie ontstond de indruk dat deze regelingen niet gelden voor de zorgsector, dat is wel het geval.

Steun

Volgens koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland is het de bedoeling dat zorgverleners eerst met hun gewone financiers praten over mogelijke steun. Dat zijn in eerste instantie de zorgverzekeraars en gemeenten. Als dit onvoldoende lukt, kunnen zij een steunaanvraag indienen bij het UWV, die de loonsubsidieregeling uitvoert, laat de koepelorganisatie weten.

Zorgverzekeraars gaan met alle beroepsgroepen in de zorg hun voorstel voor omzetcompensatie apart uitwerken. Zij stellen voor om een percentage van de weggevallen omzet te betalen. Dat percentage kan per beroepsgroep variëren van 60 tot 85 procent.

Dit moet volgens zorgverzekeraars voldoende zijn om de continuïteit van de zorgaanbieders te garanderen. Zij gaan ervan uit dat ze maandelijks 1- tot 1,5 miljard euro gaan uitbetalen. Dat doen ze uit de reserves van de zorgverzekeraars en uit de premies die iedereen voor de zorgverzekering betaalt.

Inhaalzorg

Een deel van de omzetsteun zal via ‘inhaalzorg’ worden goedgemaakt. Een ingreep bij de tandarts die nu wordt uitgesteld, wordt dan later alsnog uitgevoerd. Dat willen zorgverzekeraars achteraf verrekenen met de omzetsteun die ze nu gaan uitbetalen.

Kosten die niet terugkomen via dit soort inhaalzorg zijn op rekening van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars Nederland wil er ‘niet op vooruitlopen of dat tot hogere premies gaat leiden’.

In april betalen de verzekeraars verder versneld rekeningen uit die zorgaanbieders hebben ingediend voor behandelingen. Hierbij gaat het volgens de verzekeraars om honderden miljoenen euro’s.

Voorschot

Groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, waaronder mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, ergotherapie en wijkverpleging, kunnen nu al een voorschot aanvragen.

‘Het is een eerste ruwe aanzet’, zegt de woordvoerder van vier organisaties in de tand- en mondzorg. Tandartsen wijzen erop dat veel burgers hun rekening zelf betalen. Over die weggevallen omzet willen zij ook spreken met verzekeraars.

Tandartsorganisaties gaan er al van uit dat de omzetsteun van zorgverzekeraars niet voldoende zal zijn. Daarom adviseren zij om ook alvast de loonkostensubsidie bij het UWV aan te vragen voor tandartsassistenten en mondhygiënisten die in dienst zijn van de praktijk.