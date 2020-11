Zorgpremies VGZ en CZ gaan volgend jaar omhoog

Een huisarts in beschermende kleding is onderweg naar een patiënt thuis. Beeld ANP

De premie van VGZ gaat met 4,50 euro omhoog en wordt 124,45 euro per maand. Nu is dat nog 119,95 euro. Bij CZ stijgt de premie volgend jaar met 8,65 euro, naar 129,60 euro per maand. Eerder werd al bekend dat de premie bij verzekeraar DSW komend jaar stijgt met 6,50 euro per maand, tot 124,50 euro. De verzekeraar komt ieder jaar als eerste met de nieuwe zorgpremie.

Premiestijging is al enkele jaren nodig om hogere medicijnprijzen, stijgende lonen in de zorg en toenemende vergrijzing op te vangen. Vergrijzing zorgt onder meer voor meer mensen met bijvoorbeeld chronische ziektes.

Volgens bestuursvoorzitter Karien van Gennip van de Coöperatie VGZ ‘is de stijging van de premie van VGZ lager dan de premieverhoging die het ministerie van VWS op Prinsjesdag aankondigde'. Het ministerie had rekening gehouden met een stijging van vijf euro per maand.

VGZ heeft samen met de andere zorgverzekeraars in een vroeg stadium van de coronacrisis gezamenlijk aan zorgaanbieders financiële steun gegeven voor het wegvallen van de reguliere zorg. ‘Die steun was nodig om doorlopende (vaste) lasten op te vangen en om ervoor te zorgen dat patiënten tijdens en na de crisis zorg kunnen blijven krijgen.’