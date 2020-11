Zorgpremies grote verzekeraars tussen 3 en bijna 9 euro omhoog

Een huisarts in beschermende kleding is onderweg naar een patiënt thuis. Beeld ANP

Na deze stijgingen is de premie van VGZ het goedkoopst met 124,50 euro per maand, Zilveren Kruis (de grootste zorgverzekeraar van het land) komt uit op 128,45, CZ stijgt door naar 129,60 euro. Eerder werd al bekend dat de premie bij verzekeraar DSW komend jaar stijgt met 6,50 euro per maand, tot 124,50 euro. De verzekeraar komt ieder jaar als eerste met de nieuwe zorgpremie.

Opvallend is dat behalve DSW dit jaar alle verzekeraars hebben gewacht tot 12 november, de uiterlijke datum waarop een premie bekend moet worden, om openheid van zaken te geven voor volgend jaar.

De premiestijgingen hangen niet zozeer samen met de coronacrisis. Hoewel ziekenhuizen daar meer kosten voor moesten maken – coronazorg is dure zorg –, viel ook een groot gedeelte van de zorgvraag weg tijdens de eerste golf. Ziekenhuizen zijn voor die omzetuitval gecompenseerd door de verzekeraars, maar uiteindelijk komen de zorguitgaven daarmee ongeveer uit op wat de zorgverzekeraars hadden begroot.

Maar de gebruikelijke demografische en zorgkostenverhogende ontwikkelingen gaan ook volgende jaar door. Meer patiënten gebruiken dure medicijnen waardoor die uitgaven stijgen, de salarissen van het zorgpersoneel – de grootste kostenpost in zorguitgavenland, ongeveer 60 procent van alle kosten – gaan ook omhoog, en mensen worden ouder, en krijgen daardoor vaker chronische aandoeningen, niet zelden meerdere tegelijk.

Om de premiestijging beperkt te houden, kiezen zowel Zilveren Kruis, VGZ en CZ ervoor een deel van hun spaargeld in te zetten. Zilveren Kruis en CZ zo’n 100 miljoen euro, VGZ zelfs 150 miljoen. DSW besloot eerder dit jaar de reserves ongemoeid te laten, deels uit noodzaak, zei Aad de Groot, bestuursvoorzitter van de zorgverzekeraar in september tegen de Volkskrant. ‘Juist in deze onzekere periode kun je verzekeraars niet vragen fors in te teren op hun reserves.’ Dat is onverantwoord, zei De Groot.

Het kabinet rekende op Prinsjesdag op een gemiddelde stijging van 5 euro per maand. Om middernacht is duidelijk of en hoeveel het kabinet ernaast zit met deze verwachting.